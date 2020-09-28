الهند تتجاوز حاجز الـ6 ملايين حالة إصابة بفيروس كورونا

قطار "الحياة"..مستشفى على عجلات في الهند حيث الحرمان والعجز والفقر

بعد تسجيل 3 ملايين حالة إصابة خلال 50 يومًا.. الهند قد تُصبح ثاني أكثر دولة بإصابات فيروس كورونا في العالم

بعد تسجيل 86 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا في يوم واحد.. الهند تكافح لاحتواء الحالات المتزايدة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تجاوزت الهند حاجز الـ 6 ملايين حالة إصابة بفيروس كورونا، يوم الإثنين، وذلك بعد الإبلاغ عن 82,170 حالة إصابة جديدة في غضون الـ 24 ساعة الماضية، وفقاً للأرقام الصادرة عن وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية.

وسجلت الهند مليون حالة إصابة جديدة خلال 12 يوماً فقط، منذ تجاوزها حاجز الـ5 ملايين إصابة بـ"كوفيد-19" في 16 سبتمبر/أيلول.

وفي 17 يوليو/تموز الماضي، سجلت الهند إجمالي مليون حالة إصابة بفيروس كورونا، منذ اكتشاف الحالة الأولى في الهند بتاريخ 30 يناير/كانون الثاني بداية هذا العام.

وبلغ عدد الوفيات في الهند بسبب مرض "كوفيد-19" 95,542 حالة وفاة، مع تسجيل 1,039 حالة وفاة جديدة في غضون الـ 24 ساعة الماضية.

وحتى يوم الأحد، تم إجراء نحو 72 مليون فحص "كوفيد-19"، وفقاً لمجلس الأبحاث الطبية في الهند.