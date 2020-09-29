دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل تعلم أن الأمراض القلبية الوعائية هي السبب الرئيسي للوفيات في العالم؟ وإليكم بعض الحقائق عن أمراض القلب بمناسبة اليوم العالمي للقلب.

ويصادف تاريخ 29 سبتمبر/أيلول من كل عام اليوم العالمي للقلب، وفقاً لما ذكره الموقع الرسمي لمنظمة الصحة العالمية.

حقائق وأرقام

Today is #WorldHeartDay❤️! Cardiovascular disease is the leading cause of death, accounting for nearly 1⃣8⃣ million lives lost every year. WHO calls on nations, communities and individuals to #UseHeart today and every day 👉https://t.co/afDLfGN0mT https://t.co/aA1bGEckuv

وأشارت المنظمة إلى أن الأمراض القلبية والوعائية تأتي في صدارة أسباب الوفيات في جميع أنحاء العالم، إذ أن عدد الوفيات الناجمة عن هذه الأمراض يفوق عدد الوفيات الناجمة عن أي من أسباب الوفيات الأخرى.

وفي عام 2015، توفي حوالي 17.7 مليون شخص بسبب الأمراض القلبية والوعائية، وفقاً لما ذكرته المنظمة.

ويمثل ذلك 31% من مجموع الوفيات التي وقعت في العالم في العام ذاته.

وتحدث ثلاثة أرباع من الوفيات الناجمة عن الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.

بعض النصائح لحماية صحة القلب

ويمكن الوقاية من أغلبية أمراض القلب والأوعية الدموية من خلال التصدي لعوامل خطر، مثل: تعاطي التبغ، والنظام الغذائي غير الصحي، والسمنة، والخمول البدني، وتعاطي الكحول على نحو ضار.

وتساهم ممارسة النشاط البدني لمدة 30 دقيقة يومياً خلال الأسبوع على الوقاية من الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية، وفقاً لما ذكرته المنظمة، إلى جانب تناول خمس وجبات من الفاكهة والخضار يومياً، والحد من كمية ما يتناوله الفرد من الملح بحيث يكون أقل من ملعقة شاي واحدة يومياً.