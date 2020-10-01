إسرائيل تسجل رقماً قياسياً جديداً بإصابات فيروس كورونا خلال 24 ساعة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- سجلت إسرائيل 8919 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الأربعاء، وفقا لبيانات وزارة الصحة، متجاوزة الرقم القياسي البالغ 8315 حالة إصابة جديدة الأسبوع الماضي.



وقالت وزارة الصحة الإسرائيلية إن هناك الآن 810 من المرضى في حالة خطيرة ، منهم 206 من المرضى يستخدمون أجهزة التنفس الصناعي.



وتوفي اجمالي 1571 شخصا بسبب المرض.



ووفقًا لوزارة الصحة، فإن معدلات الوفيات اليومية في إسرائيل لكل مليون هي الآن أعلى من الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وكوريا الجنوبية، وإيطاليا، والنمسا، وفرنسا.