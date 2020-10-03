(CNN Health)-- قال مصدر قريب من الوحدة الطبية بالبيت الأبيض إن الأدوية التجريبية تعد خيارًا محتملا لاستخدامها في علاج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من فيروس كوورنا.

وفقًا لمصدر مقرب من الوحدة الطبية بالبيت الأبيض، يمكن أن يشمل علاج الرئيس عقاقير تجريبية لم تحصل بعد على تصريح طارئ من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية وغير متاحة لعامة الناس.

وبدلاً من التسجيل في تجربة أو المرور ببرنامج الاستخدام الرحيم، أشار المصدر إلى أن الوحدة الطبية بالبيت الأبيض ستعمل على الأرجح للحصول على هذه الأدوية من خلال العلاقات القائمة بالفعل.

والعلاجات الحالية لفيروس كورونا محدودة، وهناك ثلاثة ممن حصلوا على تصريح طارئ من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، وهي: مضاد الفيروسات ريمديسفير وديكساميثازون الستيرويد، وبلازما النقاهة، أي بلازما تبرع بها الأشخاص الذين تعافوا من فيروس كورونا.

وحسب إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، يسمح التصريح الطارىء "باستخدام المنتجات الطبية غير المعتمدة أو الاستخدامات غير المعتمدة للمنتجات الطبية المعتمدة في حالات الطوارئ لتشخيص الأمراض أو الحالات الخطيرة أو المهددة للحياة أو علاجها أو الوقاية منها"، لمواجهة التهديدات الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية "في حالة عدم وجود بدائل مناسبة ومعتمدة ومتاحة".