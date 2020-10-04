تراها بكل مكان.. ما مدى قوة تأثير إعلانات الوجبات السريعة على معدلات السمنة بين الأطفال؟

صحة
نشر
دقيقتين قراءة
شاهد مقاطع فيديو ذات صلة
تراها بكل مكان.. ما تأثير إعلانات الوجبات السريعة على صحة الأطفال؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- من التلفاز في غرفة المعيشة، إلى هواتفنا الذكية، إلى اللوحات الإعلانية التي تزين الشوارع، من الصعب أن يمر يوم كامل دون رؤية إعلانات الوجبات السريعة أمامنا. ولكن، هل تعلم تأثيرها السلبي على صحة الطفل؟

وعبر "تويتر"، نشرت الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية مؤخراً مقطع فيديو عن تأثير إعلانات الوجبات السريعة على صحة الأطفال.

وإذا كنت لا تراقب ما يتم تسويقه لطفلك من أغذية عالية الملح، والسكر، والدهون سواءً في داخل أو خارج المنزل، فقد ترغب في تغيير ذلك.

وأكد الفيديو أن الدراسات أثبتت قوة تأثير إعلانات الوجبات السريعة على معدلات السمنة عند الأطفال.

قد يهمك أيضاً

ما هي الحقيقة وراء عبارة "خال من السكر"؟ هيئة الغذاء والدواء السعودية توضح

وبحسب منظمة الصحة العالمية، ازدادت معدلات السمنة عند الأطفال في الآونة الأخيرة، ويعود ذلك إلى تسويق الأغذية عالية الملح، والسكر، والدهون.

ويؤثر تسويق هذه الأغذية على مفهوم الغذاء الصحي عند الأطفال والمراهقين، وفقاً لما ذكره الفيديو، كما أنها تؤثر على عاداتهم وثقافاتهم الغذائية.

وإليك نصائح للتصدي عن ذلك:

  • اختيار بدائل أكثر صحية للأطفال
  • قراءة البطاقة التغذوية، واختيار المنتجات التي تحتوي على كميات أقل من الملح، والسكر، والدهون
  • الاهتمام بالوعي التغذوي عند الأطفال، وإشعارهم بأهمية الغذاء الصحي في هذه المرحلة
  • مراقبة الإعلانات الموجهة للأطفال
قد يهمك أيضاً

يجب ألا تستهلك أكثر من ملعقة شاي صغيرة منه يومياً.. هيئة الغذاء والدواء السعودية توضح 3 طرق للتقليل من الملح في الطعام

نشر
© 2020 Cable News Network. A Warner Media Company. All Rights Reserved.