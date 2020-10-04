نشر الأحد ، 04 أكتوبر / تشرين الأول 2020

هل تشعر بالقلق حيال العدوى من الوجبات السريعة أو البقالة؟ إليك هذه النصائح

شاهد.. شاب يفقد 63 كيلوجراما من وزنه في 10 أشهر بحمية من مطعم مأكولات سريعة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- من التلفاز في غرفة المعيشة، إلى هواتفنا الذكية، إلى اللوحات الإعلانية التي تزين الشوارع، من الصعب أن يمر يوم كامل دون رؤية إعلانات الوجبات السريعة أمامنا. ولكن، هل تعلم تأثيرها السلبي على صحة الطفل؟

وعبر "تويتر"، نشرت الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية مؤخراً مقطع فيديو عن تأثير إعلانات الوجبات السريعة على صحة الأطفال.

وإذا كنت لا تراقب ما يتم تسويقه لطفلك من أغذية عالية الملح، والسكر، والدهون سواءً في داخل أو خارج المنزل، فقد ترغب في تغيير ذلك.

كيف تؤثر إعلانات الوجبات السريعة على معدل السمنة المفرطة لدى الأطفال؟ #دقيقة_غذاء #الغذاء_والدواء https://t.co/PDHh2GhSp9

وأكد الفيديو أن الدراسات أثبتت قوة تأثير إعلانات الوجبات السريعة على معدلات السمنة عند الأطفال.

وبحسب منظمة الصحة العالمية، ازدادت معدلات السمنة عند الأطفال في الآونة الأخيرة، ويعود ذلك إلى تسويق الأغذية عالية الملح، والسكر، والدهون.

ويؤثر تسويق هذه الأغذية على مفهوم الغذاء الصحي عند الأطفال والمراهقين، وفقاً لما ذكره الفيديو، كما أنها تؤثر على عاداتهم وثقافاتهم الغذائية.

وإليك نصائح للتصدي عن ذلك: