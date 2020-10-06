ماذا يجب عليك أن تفعل إذا أُصبت أو أحد أفراد عائلتك بفيروس كورونا؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- ماذا تفعل إذا كانت نتيجة اختبارك أنت أو أحد أفراد أسرتك إيجابية لـ Covid-19؟ سيعتمد ذلك على عدد من العوامل، إذا كنت تعاني من صعوبة في التنفس أو كنت مسنًا وضعيفا، فقد يتم إدخالك إلى المستشفى على الفور.

إذا لم تكن في خطر داهم ولكن يحتمل أن تكون معرضًا لخطر أكبر، لديك حالات صحية كامنة، مثل مرض السكري أو ارتفاع ضغط الدم أو مشاكل في الرئة؛ كنت فوق الـ 60، حامل أو بدين أو ضعيف المناعة، يجب أن تبقى على اتصال يومي بطبيبك أثناء العزلة في المنزل.

إذا كانت لديك أعراض خفيفة ولكن لا توجد عوامل خطر إضافية معروفة، فمن المحتمل أن يُطلب منك البقاء في المنزل والراحة وشرب الكثير من السوائل، كل ذلك مع الاستمرار في مراقبة ما تشعر به عن كثب.

تقول المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها: "الأشخاص الذين يعانون من مرض خفيف مع Covid-19 قادرون على التعافي في المنزل.. لا تغادر إلا للحصول على رعاية طبية".

تأكد من الحصول على الرعاية إذا كنت تشعر بأنك أسوأ أو تعتقد أنها حالة طارئة، بحسب مراكز السيطرة على الأمراض، لكن اتصل أولاً. ولا تستخدم وسائل النقل العام أو مشاركة الركوب أو سيارات الأجرة للوصول إلى هناك.

ماذا الآن؟ هل أنت مستعد للاعتناء بنفسك إذا كنت بمفردك؟ ما الذي يمكنك فعله لحماية أفراد الأسرة الآخرين الذين تعرضوا للخطر وسيضطرون إلى البقاء في المنزل معك؟

استعد مسبقًا

التحضير هو مفتاح الخطة الجيدة.

قبل أن يمرض أي شخص في عائلتك أو مجتمعك، تقترح مراكز السيطرة على الأمراض التواصل مع الأحباء والأقارب والجيران والأصدقاء لتبادل أرقام الهواتف ورسائل البريد الإلكتروني ومعرفة ما إذا كان أي شخص لديه احتياجات خاصة إذا مرض. دع قائمة بأرقام الطوارئ الخاصة بك في متناول يدك.

قالت طبيبة الأطفال الدكتورة تانيا ألتمان إنه يجب على الآباء وأولياء الأمور التخطيط مسبقًا من خلال إنشاء هيكل يعرف فيه الأطفال ومقدمو الرعاية المحتملون أدوارهم.

وأضافت ألتمان: "سيمرض الكثير من الآباء". "إذن ما هي الخطة؟ كيف سنعزلهم ومن سيكون الوالد الاحتياطي؟ تحتاج إلى معرفة ما يجب فعله حتى لا تشعر بالذعر إذا أصيب أحد الوالدين بالحمى في منتصف الليل".

إذا لم تكن قد أنجزت هذه النصائح بحلول الوقت الذي تكون فيه النتيجة إيجابية، فافعل ذلك الآن أو اطلب المساعدة من أحد أفراد أسرتك.

نأمل أنك كنت تتبع ممارسات النظافة قبل مرضك. هذه سلوكيات يجب علينا جميعًا القيام بها يوميًا، تلقائيًا، لحماية أنفسنا من الجراثيم ونزلات البرد والإنفلونزا.

تجنب لمس عينيك وأنفك وفمك بأيدٍ غير مغسولة؛ السعال والعطس دائما في الأكواع أو المناديل التي تتخلص منها على الفور، واغسلها بانتظام.

تقول مراكز السيطرة على الأمراض (CDC) إنه يجب عليك أيضًا تنظيف الأسطح التي يتم لمسها بشكل متكرر يوميًا باستخدام منظف منزلي عادي متبوعًا بمطهر. بالإضافة إلى أسطح الحمامات والطاولات وأسطح العمل، لا تنس مفاتيح الإضاءة والحنفيات والمغاسل ومقابض الخزائن ومقابض الأبواب والهواتف ولوحات المفاتيح.

يعد التباعد الاجتماعي أمرًا بالغ الأهمية لاحتواء الفيروس قبل العدوى وبعدها: ابق واعمل من المنزل إذا كان ذلك ممكنًا، وقلل من الاتصال بالآخرين.

وإذا اضطررت إلى ترك العزلة لاحتياجات الحياة، مثل الطعام والتمارين الرياضية في الهواء الطلق، فارتدِ قناعًا ثلاثي الطبقات وابتعد عن الآخرين بمقدار 6 أقدام على الأقل.

قم بالتخزين مقدمًا

لا تتردد في الطلب عبر الإنترنت أو اطلب من أحبائك توفير الإمدادات الأساسية:

مقياس حرارة يعمل لمراقبة الحمى، وطريقة لتنظيفها، مثل كحول الأيزوبروبيل

الأدوية الخافضة للحمى، مثل الأسيتامينوفين

علبة من القفازات المطاطية أو اللاتكس وأقنعة الوجه.

كمية من الأدوية الضرورية الموصوفة طبيًا تكفي لـ 60 أو 90 يومًا

الصابون العادي ومعقم اليدين المعتمد على الكحول

مناديل لتغطية العطس والسعال.

لوازم التنظيف المنتظمة وقفازات تنظيف المطبخ

مواد التنظيف المطهرة

اعزل نفسك أو من تحب

بمجرد أن يخبرك مقدم الرعاية الصحية الخاص بك بتأكيد Covid-19 أو حتى الاشتباه به بدون اختبار، تقول مراكز السيطرة على الأمراض أنك أو أحد أفراد أسرتك يجب أن يبقى في غرفة منفصلة (ويفضل أن يكون مع حمام خاص) بعيدًا عن الأشخاص الآخرين في المنزل.

إذا كنت تعيش بمفردك، فهذا ليس بالأمر الصعب. التحدي الذي تواجهه هو مراقبة أعراضك والعناية بنفسك عندما لا تكون على ما يرام تأكد من وجود خطة جاهزة لتوصيل الطعام والأدوية إلى منزلك، وابحث عن شخص يمكنه التحقق من صحتك فعليًا بشكل منتظم.

قم بتخزين أو اطلب من أحبائك تزويد الغرفة بجميع أشكال الترفيه ذات الصلة: التلفزيون أو الكمبيوتر أو iPad أو الكتب أو حتى الألعاب التي يمكنك لعبها عبر FaceTime أو Skype.

إذا كنت جزءًا من عائلة، فقد يكون البقاء منعزلاً أمرًا صعبًا، خاصة إذا كنت في مكان صغير أو كان هناك أطفال في المنزل.

قالت ألتمان: "إذا كان لديك شخص في المنزل أكبر سنًا أو يعاني من نقص المناعة ، فقد ترغب في عزله في جانب واحد من المنزل حتى لا يكون الأطفال والجميع من حولهم بشكل منتظم".

وأضافت: "إذا كان عليك رعاية طفل، فقد يتعين عليك اتخاذ قرار عزل شخص بالغ مع الطفل، وسيكون ذلك الراشد هو الذي يعتني بالطفل، بينما سيكون الشخص البالغ الآخر مسؤولاً عن بقية الأسرة".

وضع القناع والتطهير

إذا كنت مريضًا، تقول مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) إنه يجب عليك أن تستخدم قناع وجه أثناء التواجد بين الآخرين، مثل عند الذهاب إلى الطبيب أو المستشفى.

تشدد ألتمان على إجراءات العزل والحماية. وقالت: "يمكن أن يترك الشخص السليم طعامًا وشرابًا للمريض عند الباب، ثم يذهب ويغسل يديه". وتابعت "ارتدِ قفازات لالتقاط الأطباق الفارغة، وأعدها إلى المطبخ واغسلها بالماء الساخن بالصابون، أو يفضل بغسالة الصحون، واغسل يديك مرة أخرى".

لا تشارك أكواب الشرب أو الأكواب أو الشوك أو أواني الطعام أو الأطباق الأخرى، كما تقول مراكز السيطرة على الأمراض. لا تشارك المناشف أو الفراش مع أشخاص آخرين في منزلك. عند غسل الملابس، لا تهز ملابس المريض المتسخة "لتقليل احتمالية انتشار الفيروس في الهواء".

يجب على مقدمي الرعاية ارتداء قفازات يمكن التخلص منها عند التعامل مع هذا الغسيل المتسخ، كما تقول مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، والتخلص منها بعد كل استخدام.

وتذكر أن تتصل برقم الطوارئ على الفور إذا كنت تعاني أنت أو أحبائك من أي من هذه الأعراض: زيادة أو صعوبة مفاجئة في التنفس أو ضيق في التنفس؛ ألم أو ضغط مستمر في الصدر؛ وأي علامة على نقص الأوكسجين.

منع الآخرين من الإصابة بالمرض

لكي نكون واضحين: بعد التشخيص الإيجابي لـ Covid-19 ، يحتاج كل فرد في المنزل إلى عزل نفسه عن العالم الخارجي قدر الإمكان.

إذا اعتقد أحد أفراد الأسرة بدون أعراض أنه من الضروري للغاية الخروج إلى متجر البقالة أو الصيدلية أو للتحقق من أحد أفراد الأسرة، فاحذر من أنك قد تكون معديًا وأن أي شيء تلمسه يمكن أن ينقل الفيروس، حتى بدون أعراض.

لتقليل انتقال الفيروس داخل منزلك، حاول الحفاظ على تدفق الهواء في باقي المنزل من خلال النوافذ أو الأبواب المفتوحة، إذا سمح الطقس بذلك. يمكنك أيضًا إضافة أجهزة تنقية الهواء إلى منزلك.

اطلب من الجميع غسل أيديهم في كل فرصة. نظف وعقم جميع الأسطح المشتركة - لا تنسى مقابض الثلاجة والميكروويف!

اجعل الجميع خاليًا من التوتر قدر الإمكان - وهي مهمة صعبة بالتأكيد - وركز على الأكل الصحي والتمارين الرياضية المنتظمة والنوم الجيد.

على الرغم من عدم وجود ما يشير إلى أن الحيوانات الأليفة يمكن أن تصيب أو تصاب بـ Covid-19 ، فإن مراكز السيطرة على الأمراض تقترح إبقاء الحيوانات الأليفة بعيدة عن المرضى.

متى تنتهي عزلة منزلك؟

إذا كانت نتيجة الاختبار إيجابية ولكن لم تظهر عليك أعراض، فيمكنك التوقف عن العزلة في المنزل بعد 10 أيام من تاريخ إجراء الاختبار الإيجابي، كما تقول مراكز السيطرة على الأمراض.

تضيف مراكز السيطرة على الأمراض أنه إذا كانت لديك أعراض، فيمكنك التوقف عن العزل عندما تفي بثلاثة معايير:

مرت 10 أيام على الأقل منذ ظهور الأعراض لأول مرة

تخلصت من الحمى لمدة 24 ساعة دون تناول أي أدوية لتخفيض الحمى

تتحسن أي أعراض أخرى لـ Covid-19

تلاحظ مراكز السيطرة على الأمراض (CDC) أن فقدان حاسة التذوق والشم يمكن أن تستمر لأسابيع أو حتى أشهر بعد الشفاء، لكن هذا لا يعني أنك بحاجة إلى البقاء منعزلاً.

ومع ذلك، إذا كنت مريضًا بشدة بفيروس Covid-19 مثل الدخول إلى المستشفى والحاجة إلى الأكسجين - فإن القواعد تتغير.