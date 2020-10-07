دراسة: النساء المصابات بالنوبات القلبية يتلقين رعاية أقل من الرجال

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أفاد باحثون أن النساء يتلقين رعاية أقل من الرجال وأكثر عرضة للوفاة في المستشفى بعد تعرضهن لمضاعفات النوبات القلبية الشديدة.

وذكر الفريق في دراسة نُشرت في دورية جمعية القلب الأمريكية أن النساء تلقين إجراءات طبية مهمة بشكل أقل في كثير من الأحيان أو في وقت متأخر عن الرجال.

ووجد الباحثون أن النساء أكثر عرضة للوفاة في المستشفى من الرجال: 23٪ من النساء توفين مقارنة مع 21.7٪ من الرجال. في الواقع، لاحظ الفريق أن الجنس كان مؤشرًا على ارتفاع معدلات الوفيات داخل المستشفى، حتى عند تعديل العوامل الخارجية.

قال الدكتور ساراسشاندرا فالاباجوسيولا، زميل إكلينيكي في طب القلب التدخلي في كلية الطب بجامعة إيموري، في بيان: "من المقلق للغاية أن تواجه النساء الشابات المنتجات في مجتمعنا هذه التفاوتات في الرعاية الصحية"، مضيفًا أن التحيز اللاواعي يمكن أن يكون السبب.

فحص فالابهاجوسولا وزملاؤه 90648 مريضًا تتراوح أعمارهم بين 18 و 55 عامًا تم إدخالهم بسبب الصدمة القلبية بين عامي 2007 و 2012. الصدمة القلبية، عندما يتوقف القلب فجأة عن ضخ ما يكفي من الدم للجسم، ويمكن أن تتبع النوبات القلبية الشديدة.

تم تصوير الأوعية التاجية، وهو إجراء يستخدم للكشف عن انسداد شرايين القلب، في 78.3٪ من النساء ، مقارنة بـ 81.4٪ من الرجال. تم إجراء تصوير الأوعية التاجية المبكر على 49.2٪ من النساء مقارنة بـ 54.1٪ من الرجال.

تم إجراء عملية تنطوي في بعض الأحيان على استخدام أنبوب أو دعامة لفتح انسداد شرايين القلب على 59.2٪ من النساء و 64٪ من الرجال. حصلت حوالي 18.3٪ من النساء على تطعيم مجازة الشريان التاجي، مما يساعد على تحسين تدفق الدم إلى القلب، مقارنة بـ 20.1٪ من الرجال.

ووجد الباحثون أن الرجال تلقوا هذه التدخلات بمعدلات أعلى باستمرار من النساء بمرور الوقت. وقالوا إن النساء يمكن أن يستفدن من معاملة مماثلة.

لاحظ الفريق أن بعض معلومات المريض الفردية ربما تكون مفقودة من البيانات، ودعا إلى إجراء بحث إضافي حول سبب وجود هذه التباينات بين النساء والرجال.

النوبات القلبية المتكررة في انخفاض

وجدت دراسة ثانية، من جمعية القلب الأمريكية أيضًا، أخبارا جيدة حول تكرار النوبات القلبية: انخفضت نسبة المرضى الذين يعانون من نوبة قلبية متكررة في غضون عام بين عامي 2008 و 2017.

من بين 1000 شخص، انخفض معدل النوبات القلبية المتكررة من 89 إلى 72 لدى النساء، ومن 94 إلى 81 لدى الرجال بشكل عام - لكنه لم ينخفض ​​عند النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 21 و 54 عامًا أو في الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 55 و 79 عامًا. لا يزال الخطر مرتفعًا أيضًا بالنسبة للناجين من النوبات القلبية، وفقًا لجمعية القلب الأمريكية، التي أصدرت الدراسة في 21 سبتمبر.

وأشار التقرير إلى أنه من بين 1000 شخص، انخفضت معدلات الإصابة بأمراض القلب المتكررة - سواء كانت نوبة قلبية أو الخضوع لإجراء لفتح الشرايين المسدودة - من 166 إلى 133 لدى النساء، ومن 198 إلى 176 لدى الرجال. انخفض معدل الاستشفاء بسبب قصور القلب من 177 إلى 158 لدى النساء، ومن 162 إلى 156 عند الرجال.

انخفضت معدلات الوفيات من أي سبب في تلك الفئة العمرية 66 وما فوق من 403 إلى 389 عند النساء، ومن 436 إلى 417 عند الرجال.

قالت الدكتورة ساني بيترز، المؤلفة الرئيسية للدراسة إن سبب الانخفاض العام قد يكون "تحسينات في العلاج الطارئ للنوبات القلبية، وخيارات علاج أفضل للأشخاص الذين نجوا من نوبة قلبية". لكنها لم تستطع تفسير سبب اختلاف المعدلات بين النساء والرجال.