فرنسا تسجل أكبر معدل يومي لإصابات كورونا.. وماكرون يُحذِر

باريس، فرنسا (CNN)-- حذَر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، من أنه ستكون هناك حاجة لفرض قيود إضافية لاحتواء فيروس كورونا، حيث تسجل البلاد أعلى زيادة يومية في الحالات.

وبحسب وكالة الصحة العامة في البلاد، سجلت فرنسا 18,746 حالة إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وهذا يمثل زيادة بنحو 2000 حالة عن الرقم القياسي السابق البالغ 16,972 حالة المسجل في 3 أكتوبر تشرين الأول.

وقال ماكرون، الأربعاء: "يجب أن نتحرك نحو المزيد من القيود"، في إشارة إلى القيود المُشددة الموجودة بالفعل في أجزاء من البلاد.

ومع ذلك، يقول ماكرون إنه لا توجد خطط لتشديد قيود السفر في هذه المرحلة، موضحًا أن الاستراتيجية تتمثل في أن يتحمل المزيد من الناس "المسؤولية الجماعية" عن صحة بعضهم البعض.

ويوجد حاليًا 7,514 مريضًا يعالجون في المستشفيات جراء الإصابات بفيروس كورونا. وارتفع عدد الوفيات في فرنسا إلى 32,445.