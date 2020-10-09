إليك 3 أدوات يمكن أن تغنيك عن الذهاب إلى النادي الرياضي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- ما يزال يخشى الكثير منا الذهاب إلى النادي الرياضي وسط تفشي فيروس كورونا المستجد، ولكن هذا لا يعني أنك لا تستطيع ممارسة تمارينك بالمنزل.

ربما تتساءل كيف يمكنك ممارسة الرياضة دون توفر المعدات اللازمة، ولكن الأمر ليس معقداً كما تتخيل.

أدوات رياضية يمكن استبدالها بأدوات متوفرة في المنزل. #صحتك_لا_تهملها #وقاية https://t.co/omG2Y9yUp6

نشر المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها في السعودية، عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، بعض الأدوات الرياضية التي يمكن استبدالها بأدوات متوفرة في منزلك.

استبدل الأثقال بعلب الماء، علماً أن الكيلوغرام الواحد يعادل لتراً واحداً

تعبئة الرمل بالجوارب لممارسة التمارين الرياضية

استخدم أكثر من طبقة من المناشف كبديل عن سجادة التمرين

أدوات رياضية يمكن استبدالها بأدوات متوفرة في المنزل. #صحتك_لا_تهملها #وقاية https://t.co/omG2Y9yUp6

وفي حال تساؤلك عن بعض التمارين المنزلية التي تستطيع ممارستها بسهولة، أوضح المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها في السعودية أن المشي والجري حول المنزل يحاكي جهاز المشي.

واستخدام السلالم يحاكي أيضاً جهاز صعود الدرج.

التأثيرات الصحية الإيجابية الناجمة عن الممارسة المنتظمة للنشاط البدني. #صحتك_لا_تهملها #وقاية https://t.co/Uwswe608KN

لكن، ما هي التأثيرات الإيجابية الناجمة عن الممارسة المنتظمة للنشاط البدني؟