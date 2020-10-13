لماذا لا تحتاج إلى اختبار فيروس كورونا سلبي لترك العزلة؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال طبيب دونالد ترامب يوم السبت إن الرئيس الأمريكي استوفى معايير المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها لترك العزلة بعد إصابته بفيروس كورونا.

لم يقل البيت الأبيض إن نتيجة ترامب جاءت بالفعل سلبية للفيروس - ولكن وفقًا لإرشادات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، لا يحتاج الناس عمومًا إلى اختبار سلبي ليكونوا حول الناس مرة أخرى.

إليكم السبب:

يمكن للشخص أن تأتي نتيجة اختباره إيجابية حتى لو لم يعد معديا

في وقت سابق من الوباء، قال مسؤولو الصحة إن الأشخاص يجب أن يخضعوا لاختبارين سلبيين لفيروس كورونا - يفصل بينهما 24 ساعة - قبل أن يتواجدوا حول الناس مرة أخرى. أجبر ذلك بعض الناس على العزلة لأسابيع متتالية.

لكن اختبارات فيروس كورونا لا يمكنها بالضرورة تحديد ما إذا كان شخص ما معديًا. اختبارات (PCR) ، على سبيل المثال، تبحث فقط عن أجزاء من مادة جينية تسمى RNA يمكن أن تستمر لفترة طويلة بعد تعافي شخص ما.

وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض (CDC) ، فقد أظهرت الأبحاث أنه من غير المحتمل أن يكون الشخص معدياً بعد 10 إلى 20 يومًا من ظهور الأعراض لأول مرة، بصرف النظر عن نتائج الاختبار.

لمعرفة ذلك، أخذ العلماء عينات من مرضى فيروس كورونا وحاولوا إصابة الخلايا الحية. على الرغم من أن اختبارات PCR يمكن أن تأتي إيجابية، إلا أن الأشخاص لا يميلون إلى أن يكونوا معديين بعد مرور فترة 10 إلى 20 يومًا.

فكر في الأمر بهذه الطريقة: يبحث اختبار(PCR) عن مخطط الفيروس - "الجينوم" - وليس الفيروس نفسه. في الواقع، الاختبار يبحث فقط عن أجزاء من ذلك المخطط.

الأمر يشبه وصفة كعكة الشوكولاتة. العثور على الوصفة في مطبخ شخص ما لا يعني أنك ستجد كعكة.

لماذا قد لا يحتاج ترامب إلى العزلة لمدة 20 يومًا؟

يُعتقد أن الأشخاص المصابين بفيروس Covid-19 الخفيف إلى المعتدل يظلون معديين "لمدة لا تزيد عن 10 أيام بعد ظهور الأعراض"، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض.

قبل مغادرة العزلة، يجب أن تتحسن أعراض الأشخاص ويجب أن تمر فترة 24 ساعة بدون حمى، كما تقول مراكز السيطرة على الأمراض.

بالنسبة للمرضى المصابين بفيروس Covid-19 الشديد، تقول مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها إن ما يصل إلى 20 يومًا من العزل "قد يكون له ما يبرره". لكن توصيات الوكالة تتطلب 10 أيام فقط. وتقول توصيات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها: "فكر في التشاور مع خبراء مكافحة العدوى".

أصدر طبيب الرئيس، الدكتور شون كونلي، مذكرة يوم السبت أشارت إلى "اختبارات التشخيص المتقدمة" وذكر أنه "لم يعد هناك دليل على تكاثر الفيروس بشكل نشط" عند ترامب.

ومع ذلك، لم تصف الرسالة بشكل كامل تلك الاختبارات التشخيصية المتقدمة أو نتائجها الدقيقة.