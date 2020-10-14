"كان الحمل في هذا الوقت أمرًا صعبًا جداً".. امرأة إيطالية تتحدث عن التجربة المخيفة لولادة طفل في ذروة الوباء

(CNN)-- سجلت إيطاليا، الأربعاء، أعلى زيادة يومية في حالات الإصابة بفيروس كورونا منذ بداية الوباء، وفقًا لأحدث الأرقام الصادرة عن وزارة الصحة في البلاد.

وقالت السلطات الصحية الإيطالية إنه تم تسجيل 7332 حالة إصابة كورونا جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، وبذلك يصل العدد الإجمالي للحالات المؤكدة إلى 372,799 حالة على الأقل منذ بدء الوباء.

ويتجاوز الرقم الجديد للإصابات اليومية الرقم القياسي السابق الذي تم تسجيله خلال الموجة الأولى من الوباء في 21 مارس أذار، عندما تم تسجيل ما لا يقل عن 6,557 حالة خلال يوم.

وعلى مدار اليوم الماضي، توفي 43 شخصًا بسبب فيروس كورونا، مما رفع إجمالي عدد الوفيات في إيطاليا إلى 36,289 على الأقل.

ويشار إلى أن إيطاليا كانت واحدة من أكثر البلدان تضررًا في أوروبا خلال الموجة الأولى من الوباء، وتكافح البلاد لاحتواء تفشي آخر.

وتم الإعلان عن قيود إضافية، الثلاثاء الماضي، من قبل رئيس الوزراء جوزيبي كونتي ووزير الصحة روبرتو سبيرانزا، مما جعل الأقنعة إلزامية في داخل الأماكن، عدا المنزل. وجرى حث الناس على عدم التجمع في مجموعات من أكثر من ستة في المنزل.