يصارع هؤلاء الأطفال فيروس كورونا وآثاره التي تستمر لأشهر

دراسة جديدة تكشف عن ارتفاع في حالات الإصابة بفيروس كورونا بين الأطفال.. ما سبب ذلك؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- فيرونيكا ريتشموند تبلغ من العمر 15 عامًا فقط، لكنها تخطت 3 صفوف وهي على وشك التخرج من المدرسة الثانوية في بويز، أيداهو. لكن المصورة وعالمة الأحياء والشاعرة ومصممة الجرافيك كما تصف نفسها لديها الآن هوية جديدة لم تكن تريدها أبدًا.

إنها تحمل أعراض فيروس كورونا لفترة طويلة، مع أختها أودري ووالدتها جيمي.

عادت إحدى صديقاتها إلى المنزل في مارس بعد أن أمضت عامين في ووهان، الصين. قد يكون هذا هو مصدر الفيروس الذي انتقل عبر عائلة ريتشموند بأكملها وتركهم مع ستة أشهر – ولا يزال - من التعب والألم وعدم اليقين في أعقابه.

قام جيمي ريتشموند باحتساب فواتير طبية بقيمة 6000 دولار لفتاتين كانتا بصحة جيدة حتى مارس.

تعاني كلتا الفتاتين الآن من مجموعة من المشاكل، بما في ذلك متلازمة تسرع القلب الوضعي الانتصابي، والتي تؤدي إلى ارتفاع معدل ضربات القلب عند الوقوف مما يؤدي إلى الدوار أو الإغماء.

قال ريتشموند: "لقد كان أمرًا مروّعًا أن تمر بهذا الأمر لفترة طويلة".

1 من كل 10 حالات أمريكية هم من الأطفال

أثبت أكثر من 657000 طفل ومراهق في جميع أنحاء الولايات المتحدة إصابتهم بالفيروس اعتبارًا من 1 أكتوبر، وفقًا للأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال ورابطة مستشفيات الأطفال.

هذا الرقم يزيد قليلاً عن 10٪ من أكثر من 7 ملايين حالة إصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة حتى الآن، ولكن من المحتمل أنه لم يتم الإبلاغ عنها لأنه يعتمد على بيانات يتم جمعها بشكل غير متسق.

يلاحظ الباحثون الذين يبحثون في الآثار طويلة المدى لـ Covid-19 مدى تأثير الأعراض طويلة المدى على الأطفال.

يشمل هؤلاء الباحثون فريقًا في جامعة ديبول في شيكاغو، الذين أطلقوا استبيانين منفصلين، أحدهما للبالغين والآخر للأطفال، للمساعدة في الحصول على بيانات حول كيفية تقدم المرضى على المدى الطويل بعد تشخيص إصابتهم بـ Covid-19.

قد يكون الأطفال الذين يعانون لفترة طويلة أهم مجموعة للبحث لعدة أسباب، وفقًا لما قاله ليونارد جيسون ، أستاذ علم النفس في ديبول ومدير مركز أبحاث المجتمع، الذي يقود تلك الدراسة.

وقال: "غالبًا ما يكون الأطفال أكثر عُزلًا وليس لديهم العمر أو النضج أو الموارد اللازمة للدفاع عن أنفسهم". وأضاف أن "الأطفال أقل تعقيدًا من نواح كثيرة، لذلك هناك عدد أقل من العوامل الخارجية."

لقد أمضى الكثير من حياته المهنية في دراسة أعراض ما بعد الفيروسات عبر مجموعة من الأمراض ومحاولة استخلاص الدروس من تداعيات الأوبئة السابقة.

وقال: "إذا نظرت إلى جميع الأوبئة من الإنفلونزا الإسبانية وما بعدها، فهناك عدد معين من الناس لن يتحسن". وأضاف "يبدو أن 10 ٪ على الأقل بعد ستة أشهر لا تزال تظهر عليهم الأعراض. ​​مع Covid-19، أعتقد أن المعدلات يمكن أن تكون أعلى بكثير."

أكمل فريقه للتو دراسة مدتها أربع سنوات تسعى إلى تحديد عدد طلاب الجامعات الذين يصابون بداء كثرة الوحيدات وفي نهاية المطاف يصابون بمتلازمة التعب المزمن. إنه يرى العديد من نفس المخاوف بشأن الأمراض طويلة المدى التي قد يصاب بها الأطفال المصابون بـ Covid-19.

مرضت عائلة من ماريلاند وبقيت مريضة

أصاب الضعف إيمي فرنتواي وعائلتها في الأشهر القليلة الماضية.

عانت أم لثلاثة أطفال من بايكسفيل بولاية ماريلاند، من حمى شديدة وآلام في المعدة وشبه إسهال مستمر في أواخر مارس قبل أن تثبت إصابتها بالفيروس خلال زيارة غرفة الطوارئ.

أصيب أطفالها إسحاق، 15 عامًا، وغرانت، 13 عامًا، وماجي، 11 عامًا، بالفيروس ولكن يبدو أنهم تعافوا في أبريل. ولكن بحلول شهر مايو، انتكس كل واحد منهم مرة أخرى.

قالت فرينتواي: "لقد أصبت بإرهاق شديد". وأضافت "أطفالي لديهم نفس الشيء الآن أيضًا، مع الكثير من ضباب الدماغ. في بعض الأيام يستيقظون ويعودون إلى الفراش."

على سبيل المثال، لم يعد لدى ابنتها ماجي أي متعة للحياة. على الرغم من أنها ذهبت إلى معسكر صيفي لمدة أسبوع مع فرقة الكشافة الخاصة بها، إلا أنها اضطرت إلى الامتناع عن الأنشطة لبضعة أيام. لم تستطع الفتاة المبتهجة والمتفائلة عادةً التفاعل مع الفتيات الأخريات بالطريقة التي اعتادت والدتها على رؤيتها.

استمرت رحلة الأسرة التي امتدت لستة أشهر من التعب بلا هوادة تقريبًا. واستنادًا إلى القصص التي يسمعونها من عائلات أخرى، فإنهم لا يعتقدون أن معظم الأطباء مجهزين للتعامل مع الأعراض غير المعتادة والتي لا هوادة فيها التي يعاني منها الأطفال المصابون بـ Covid-19 لفترة طويلة.

مصففة شعر ترى شعر أطفالها يتساقط

تواجه كونسويلو بوراس مشاكل مماثلة مع Covid-19 منذ مارس، عندما بدأت في ملاحظة الاختلافات في أطفالها.

شعرت بوراس، التي تعيش مع زوجها وثلاثة أطفال في أورورا بولاية كولورادو، أن نظام الدورة الدموية لدى أطفالها أصبح مرئيا من خلال بشرتهم.

بدأت ليانا البالغة من العمر عامين في الظهور وكأنها تعاني من دوالي في خديها. كانت أليكسيا، البالغة من العمر 6 سنوات، تعاني من تورم في الأوردة بشكل ملحوظ حول جفونها. وكان ابنها كزافييه البالغ من العمر 11 عامًا تظهر الأوردة حول معصميه. اشتكوا جميعًا من آلام في العضلات.

بدأ شعر أليكسيا يتساقط برقعة واحدة بحجم نصف دولار. أصر طبيب الأطفال على أن شعرها طبيعي، لكن بوراس كانت منزعجة من ذلك.

مثل الآخرين الذين تمت مقابلتهم من أجل هذه القصة، اشتكت من الأطباء الذين أخبروها أنه ليس هناك ما هو خطأ معها أو مع أطفالها، على الرغم من أن حياتهم انقلبت في الأشهر التي تلت الإصابة بفيروس كورونا.

لاعبة WNBA الطموحة

بالنسبة لجويانا هودنيت، 13 عامًا، بدأ الكابوس مع ظهور الأعراض في 22 مارس، بعد وقت قصير من سفرها مع أسرتها لحضور بطولة كرة السلة.

كانت والدتها بدون أعراض، ومرض والدها لمدة 20 يومًا على الأقل. كانت جويانا هي الأشد تضررا.

في حالة جويانا، بدأت المرحلة الحادة لـ Covid-19 بألم في الصدر وآلام في العضلات وصداع وعدم القدرة على تحريك ذراعيها وساقيها.

وقالت والدتها كيسي ويستون "لقد تعافت قليلا في يونيو ثم انهارت بشكل كامل."

منذ ذلك الحين، ذهبت ويستون وابنتها إلى أكثر من 30 موعدًا مع متخصصين بما في ذلك أخصائي أمراض الروماتيزم، طبيب الأعصاب، أخصائي أمراض الرئة، أخصائي القلب، أخصائي الأمراض المعدية وأخصائي التغذية.

قالت والدتها: "جهازها العصبي المركزي قد دُمر للتو. إنه مثل إعصار مر للتو".

جويانا، رياضية شغوفة تنافس في ثلاث فرق مختلفة لكرة السلة، وتحلم باللعب في WNBA . اعتادت أن تكون قادرة على الجري لمسافة 7 أميال. لكن الآن يمكنها المشي لمدة 10 دقائق فقط".

بعد ستة أشهر من الإصابة الأولية، تحسنت قليلاً. أصبحت تتكيف مع الفصول الدراسية عبر الإنترنت هذا الخريف بشكل أفضل من المتوقع، لكن ليس لديها جدول زمني للعلاج.

وقالت ويستون "لا أحد يعرف حقًا ما هي الخطوات التالية أو كيف يبدو التعافي". وأضافت "لدينا أفضل مستشفى في البلاد يعمل على إيجاد طريقة لمساعدتها، وحتى الآن لا توجد إجابات حقيقية".