تفاصيل بدء المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح الروسي بالإمارات

نشر الأربعاء ، 14 أكتوبر / تشرين الأول 2020

الأول من نوعه في الإمارات.. ما أهمية تسجيل التسلسل الجيني لفيروس كورون

الإمارات "تتفوق" على دول غربية في إجراء فحوص فيروس كورونا

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" عن بدء إجراء المرحلة الثالثة من التجارب السريرية على لقاح قائم على الفيروسات الغُدِّية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتم تطوير اللقاح من قبل معهد "غاماليا" الفيدرالي لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة التابع لوزارة الصحة في جمهورية روسيا الاتحادية. وتأتي هذه التجارب السريرية في إطار شراكة بين صندوق الاستثمار المباشر الروسي، وهو صندوق الثروة السيادية في روسيا، وشركة "أوروجلف هيلث" للاستثمار.

ووفقاً لما نقلته "وام"، ستتولى دائرة الصحة بأبوظبي إجراء التجارب تحت إشراف وزارة الصحّة ووقاية المجتمع، كما ستتولّى شركة أبوظبي للخدمات الصحية "صحة" تطبيق كافة البروتوكولات الطبية المعمول بها.

وتشكل التجارب السريرية في دولة الإمارات جزءاً من التجارب المستمرة التي يجري تنفيذها حالياً في روسيا ودول أخرى في العالم.

وأظهرت نتائج المراحل الأولى من التجارب السريرية، التي نشرت في المجلة الطبية "ذا لانسيت"، مستوى مستقراً على صعيد الاستجابة المناعية الخلطية والخلوية بنسبة 100% بين الأفراد المتطوعين، دون تسجيل أية أعراض جانبية خطيرة.

يقول كيريل ديمترييف، الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار الروسي المباشر، نقلاً عن "وام": "لقد أثبتت دولة الإمارات أنها إحدى أكثر الدول تقدماً في مكافحة فيروس كوفيد-19. ويسعدنا بدء التجارب السريرية، وسنُعلن في الوقت المناسب عن إجراءات تسجيل المتطوعين".

وأضاف "في إطار تنفيذ التجارب السريرية على اللقاح، نخطط للتوسع في بلدان أخرى خلال الأشهر المقبلة، ونحن سعداء بأن تكون أبوظبي هي أول وجهة نتعاون معها في منطقة الشرق الأوسط".

وأوضحت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أنه سيخضع المتطوعون للإشراف الطبي على مدار 90 يوما من تلقي جرعة اللقاح.

وستُدمج نتائج التجارب السريرية مع نتائج التجارب في روسيا ودول أخرى، والتي يشارك فيها المتطوعون. ومن المقرر نشر النتائج قبل نهاية شهر نوفمبر/ تشرين الثاني.