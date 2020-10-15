"كان محظوظًا".. فاوتشي متحدثُا عن وضع ترامب بعد إصابته بكورونا

الدكتور فاوتشي يرد على ترامب: أعتبر نفسي واقعياً أكثر من شخص منبه إلى الخطر من غير داع

(CNN Health)-- أكد كبير خبراء الصحة في أمريكا الدكتور أنتوني فاوتشي، الأربعاء، أن الرئيس دونالد ترامب لا يشكل خطورة لانتقال فيروس كورونا، لكنه قال إنه لا يستطيع تأكيد ذلك بالنسبة للأشخاص المحيطين به.

وقال فاوتشي، لمذيعة شبكة CBS نورا أودونيل: "كان الناس يتساءلون هل يعرض الرئيس الآخرين للخطر لأنه مصاب؟... والجواب على ذلك هو لا".

وأصدرت المعاهد الوطنية للصحة بيانًا، الأربعاء، أكدت فيه أن ترامب ليس معديًا.

وقال فاوتشي: "لقد طلب مني البيت الأبيض إلقاء نظرة على مجمل الاختبارات المتعلقة بكورونا التي أجراها، وكذلك إجراء أحد الاختبارات في المعاهد الوطنية للصحة في مختبراتنا" بالمعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية.

وأضاف: "أنا وأحد زملائي الذين يتمتعون بخبرة كبيرة في هذا الأمر، الدكتور كليف لين، توصلنا إلى استنتاج، أعتقد بالتأكيد بشكل صحيح، أنه لا يمثل تهديدًا بنقل الفيروس إلى أي شخص آخر."

وعندما سئل عن احتمال أن يشكل المساعدون أو عملاء الخدمة السرية الذين يسافرون مع ترامب خطر انتقال العدوى للآخرين، قال فاوتشي: "لا يمكنني أن أضمن وجود أي شخص آخر هناك - سواء تم اختبارهم أو ما إذا كانوا الحذر في تفاعلهم مع الناس".

وقال فاوتشي إنه سعيد لأنه ترامب يعمل بشكل جيد بعد إصابته بفيروس كورونا، لكنه حذر من أنه لن يكون لدى كل من يصاب بالفيروس نفس التجربة.

ورأى مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية أن ترامب كان محظوظًا.

وتابع فاوتشي: "نحن مسرورون جدًا، لأن الرئيس قام بعمل جيد جدًا عندما أصيب بفيروس كورونا، لكن هناك أيضًا الكثير من الأشخاص في سنه ووزنه الذين لم يكونوا مثل الرئيس" .

من ناحية أخرى، رد فاوتشي على تغريدة الرئيس الأمريكي الأخيرة التي قال فيها ترامب إن "ذراعه المتأرجحة أكثر دقة بكثير من تكهناته".

وقال فاوتشي: "أعتقد أن البيانات أثبتت صحتها.. هذا يعني أنه عندما يتجمع الناس معًا بدون أقنعة، يكون الخطر مرتفعًا، وقد أثبت تفشي المرض في تلك الأماكن أن الخطر مرتفع".