فرنسا تسجل رقمًا قياسيًا جديدًا لإصابات كورونا اليومية

باريس، فرنسا (CNN)-- سجَلت فرنسا رقمًا قياسيًا جديدًا لإصابات فيروس كورونا اليومية، مع 30,621 حالة مؤكدة جديدة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، وفقًا لبيانات هيئة الصحة الفرنسية، الخميس.

وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للحالات المؤكدة في فرنسا إلى 809,684. تم تسجيل الرقم القياسي السابق السبت الماضي، مع 26,896 حالة مؤكدة جديدة في 24 ساعة.

كما يستمر معدل الإيجابية (نسبة الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم) في الازدياد. ويقف عند 12,60٪ بينما كان 9,80٪ في 8 أكتوبر تشرين الأول و7,6٪ في أول يوم من الشهر نفسه.

وتم الإبلاغ عن 88 حالة وفاة إضافية يوم الخميس، وفقًا لهيئة الصحة الفرنسية، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 33125.

وفي سياق متصل، شرح رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس، الخميس، الإجراءات المتعلقة بحالة الطوارئ التي أعلنها الرئيس إيمانويل ماكرون خلال مقابلة تلفزيونية، مساء الأربعاء.

واعتبارًا من يوم السبت، سيتم فرض حظر تجول من الساعة 9 مساءً حتى الساعة 6 صباحًا في نطاق العاصمة باريس، وكذلك في 9 مدن في جميع أنحاء فرنسا، وهي: ليون، ليل، تولوز، مونبلييه، سانت إتيان، إيكس أون بروفانس، مرسيليا، روان وغرونوبل.

وأضاف كاستكس: "هذا يعني أنه في الساعة 9 مساءً، يجب أن يكون الجميع في المنزل وأنه، مع بعض الاستثناءات، سيتم إغلاق جميع الأماكن أو الشركات أو الخدمات العامة المفتوحة للجمهور. يجب بالطبع تطبيق هذه القواعد بحس سليم".

وأشار كاستكس إلى أنه سيتم السماح للأشخاص الذين يعملون، أو يسافرون لأسباب صحية مثل الذهاب إلى المستشفى أو الصيدلية، أو ركوب القطار أو الطائرة بعد الساعة 9 مساءً، ومقابلة الأشخاص الذين يحتاجون إلى المساعدة أو الرعاية الصحية، بالسفر أثناء حظر التجول طالما لديهم دليل و- مثلما حدث أثناء الإغلاق في الربيع - سيحتاج الأشخاص إلى ملء شهادة تعلن عن حركتهم.

وقال رئيس الوزراء الفرنسي إنه سيتم السماح للناس بتمشية حيواناتهم الأليفة بعد الساعة 9 مساءً.

وقال وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانين، إن قوة شرطة قوامها 12 ألفًا ستطبق حظر التجول وسيتم تغريم الأشخاص الذين يخرقون حظر التجول 135 يورو في المرة الأولى، وما يصل إلى 3750 يورو و3 أشهر في السجن، حال تم انتهاك الحظر للمرة الثالثة.