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مراكز السيطرة على الأمراض تحذر من زيادة إصابات كورونا بين الأفراد دون 25 عاما

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بينما يكافح العالم للتعامل مع الموجات الأولية من الوفيات والاضطراب الناجم عن جائحة كوفيد-19، هناك أدلة متزايدة على أن "موجة ثانية" مرتبطة بتزايد حالات الصحة النفسية واضطرابات تعاطي المخدرات يمكن أن تتراكم، وفقًا لدراسة نشرت الاثنين في مجلة JAMA الطبية.

كتب المؤلفون الدكتورة نعومي سيمون والدكتور جلين ساكس والدكتور تشارلز مارمار، وجميعهم من كلية جروسمان للطب بجامعة نيويورك، أن "موجة ثانية من الدمار وشيكة، تُعزى إلى عواقب الصحة النفسية جراء فيروس كورونا."

وأضافوا أن "حجم هذه الموجة الثانية من المرجح أن يطغى على نظام الصحة النفسية المتهالك بالفعل، مما يؤدي إلى مشاكل في الوصول، وخاصة للأشخاص الأكثر ضعفا".

اقترح الباحثون أن هذه الموجة الثانية من الصحة النفسية ستجلب المزيد من التحديات، مثل زيادة الوفيات الناجمة عن الانتحار والجرعات الزائدة من المخدرات، وسيكون لها تأثير غير متناسب على نفس المجموعات التي تأثرت في الموجة الأولى: السود، كبار السن، بعض الفئات الاجتماعية والعاملين في مجال الرعاية الصحية.

وقال معدو التقرير إن "حجم الموت خلال فترة قصيرة من الزمن مأساة دولية على نطاق تاريخي".

وكتب المؤلفون أن مصدر القلق الرئيسي هو "تحويل الحزن العادي والضيق إلى حزن طويل الأمد واضطراب اكتئابي كبير وأعراض لاضطراب ما بعد الصدمة".

حزن يدوم لفترة أطول

يتميز الحزن الطويل، الذي يصيب ما يقرب من 10٪ من الثكالى، بستة أشهر على الأقل من الشوق الشديد أو الانشغال أو كليهما بالمتوفى؛ الألم العاطفي؛ الشعور بالوحدة؛ صعوبة الانخراط في الحياة، التجنب؛ الشعور بأن الحياة لا معنى لها وزيادة خطر الانتحار. قال المؤلفون إن هذه الحالات يمكن أن تصبح مزمنة أيضًا مع أمراض مصاحبة إضافية، مثل اضطرابات تعاطي المخدرات.

قال المؤلفون إن نسبة 10٪ من المتأثرين بالحزن لفترات طويلة من المحتمل أن تكون أقل من تقدير الحزن المتعلق بالوفيات الناجمة عن كوفيد-19، وكل حالة وفاة تترك ما يقرب من تسعة أفراد من العائلة ثكلى. هذا يعني أن هناك 2 مليون شخص ثكلى في الولايات المتحدة، وبالتالي "سيكون تأثير وفيات كوفيد-19 على الصحة النفسية عميقًا".

كوفيد-19 يؤثر بالفعل على الصحة النفسية

تسبب الوباء بالفعل في أزمة صحية نفسية، وفقًا لبيانات من المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها. ووجد تقرير جديد أن الأمريكيين يعانون من مشاكل الصحة النفسية المتعلقة بفيروس كورونا أكثر من الأشخاص في البلدان الأخرى.

ذكرت بيانات مسح CDC أن ما يقرب من 41 ٪ من المستجيبين يعانون من مشاكل الصحة النفسية الناجمة عن الوباء. تتعلق القضايا بالوباء والتدابير الموضوعة لاحتوائه، بما في ذلك أوامر البقاء في المنزل والتباعد الاجتماعي.

أفاد ما يقرب من 41 ٪ من المستجيبين عن حالة أو أكثر من حالات الصحة السلوكية أو النفسية، بما في ذلك تعاطي المخدرات أو أعراض الاكتئاب أو الأفكار الانتحارية.

عدد الأمريكيين الذين أبلغوا عن أعراض القلق هو 3 أضعاف العدد في نفس الوقت من العام الماضي، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

كما أثر الوباء على مقدمي الرعاية، وفقًا لجمعية "بلو كروس بلو شيلد". وجد التحليل الوطني لما لا يقل عن 6.7 مليون من مقدمي الرعاية المؤمن عليهم من قبل الجمعية أن 26 ٪ من مقدمي الرعاية غير المدفوع لهم الذين يحاولون تحقيق التوازن بين العمل والأسرة بسبب كوفيد-19 يشعرون بمزيد من التوتر ولديهم صحة بدنية أضعف مما كانت عليه قبل الوباء.

يقترح مؤلفو جامعة نيويورك أن الحل سيتطلب زيادة التمويل للصحة النفسية؛ فحص واسع النطاق لتحديد الأشخاص الأكثر عرضة للخطر؛ أطباء رعاية أولية ومهنيو صحة نفسية مدربون على علاج الأشخاص الذين يعانون من الحزن لفترات طويلة والاكتئاب والتوتر الناتج عن الصدمات وتعاطي المخدرات؛ والتركيز الدؤوب على العائلات والمجتمعات، واستعادة الأساليب التي استخدموها بشكل خلاق للتحكم بالخسارة والمآسي عبر الأجيال.