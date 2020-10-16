دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يتسبب التدخين في الكثير من الأضرار للجسم، التي تتمثل في تمدد الأوعية الدموية، وأمراض القلب، والشرايين، فيما يؤدي أيضاً إلى نوبات الربو، والسرطان، والسكري.

هذه الأمراض تدفع العديد من الأشخاص إلى الإقلاع عنه. في حين تشهد الأسابيع الأولى ما يعرف بالأعراض الانسحابية للنيكوتين.

برنامج مكافحة التدخين في وزارة الصحة السعودية، في حسابه عبر تويتر، قدم شرحًا مُبسطا لهذه الأعراض.

الاعراض الانسحابية للنيكوتين ... @SaudiMOH @LiveWellMOH @WHOEMRO @SaudiCDC #برنامج_مكافحة_التدخين #اللجنة_الوطنية_لمكافحة_التبغ #وزارة_الصحة #الصحة #صحتك_لا_تهملها https://t.co/ayiGFAZhbH

ما أبرز هذه الأعراض؟

الكآبة

الصداع

فتح الشهية للطعام

العصبية

التوتر

صعوبة التركيز

الرغبة بالتدخين

متى تبدأ؟

تبدأ هذه الأعراض من يوم إلى يومين من بدء الإقلاع عن النيكوتين، وتصل ذروتها في نهاية الأسبوع الأول.

متى تنتهي؟

وفقاً لما نقله حساب برنامج مكافحة التدخين، أوضح أن الأعراض مؤقتة وتنتهي خلال 2-4 أسابيع، لكن الرغبة بالتدخين قد تستمر لفترة أطول.

وحسب دراسة نشرتها مؤسسة الرئة العالمية، فإن ترك التدخين قبل بلوغ الأربعين، يمكنه أن يقلل من نسبة الوفاة بفعل الأمراض المرتبطة بتعاطي النيكوتين بمقدار 90%.

وأوضح أطباء بريطانيون في دراسة أخرى في 2005، أن المدخنين الذين يقلعون عن تعاطي التبغ في عمر الـ 60 و 50 و 40 و30 يكتسبون حوالي 3 أو 6 أو 9 أو 10 أعوام إضافية إلى حياتهم.