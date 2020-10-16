أمريكا تكسر حاجز الـ 8 ملايين إصابة بفيروس كورونا

نشر الجمعة ، 16 أكتوبر / تشرين الأول 2020

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(CNN)-- كسرت الولايات المتحدة الأمريكية حاجز الثماني ملايين حالة إصابة بفيروس كورونا في البلاد، حسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية.

وحاليًا، هناك ما لا يقل عن 8 ملايين و8 آلاف و402 إصابة للوباء في الولايات المتحدة. في حين بلغ إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس ما لا يقل عن 218.097 شخصًا.

وسجلت جامعة جونز هوبكنز أول حالة إصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة في 21 يناير كانون الثاني الماضي.

وفي السطور التالية نستعرض التواريخ البارزة للعتبات المليونية لفيروس كورونا:

بعد 98 يومًا (من تسجيلأول حالة)، في 28 أبريل نيسان، سجلت الولايات المتحدة مليون حالة

بعد 44 يومًا، في 11 يونيو حزيران، سجلت 2 مليون حالة

بعد 27 يومًا، في 8 يوليو تموز، سجلت 3 ملايين حالة

بعد 15 يومًا، في 23 يوليو تموز، سجلت 4 ملايين حالة

بعد 17 يومًا، في 9 أغسطس آب، سجلت 5 ملايين حالة

بعد 22 يومًا، في 31 أغسطس آب، سجلت 6 ملايين حالة

بعد 25 يومًا، في 25 سبتمبر أيلول، سجلت 7 ملايين حالة

بعد 21 يومًا في 16 أكتوبر تشرين، سجلت الولايات المتحدة 8 ملايين حالة

وأبلغت ثلاث دول أخرى فقط في العالم عن أكثر من مليون حالة إصابة بفيروس كورونا، هي:

الهند: لديها أكثر من 7 ملايين حالة إجمالية

البرازيل لديها أكثر من 5 ملايين حالة

روسيا لديها أكثر من مليون حالة