الغذاء الآمن قد لا يكون صحياً..هيئة الغذاء والدواء السعودية توضح

نشر الأحد ، 18 أكتوبر / تشرين الأول 2020

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل تعلم أن الطعام الذي تتناوله يمكن أن يكون آمناً وليس صحياً في الوقت ذاته؟ ولكن، كيف ذلك؟

وأوضحت الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية مؤخراً الفرق بين الطعام الآمن والطعام الصحي، وذلك عن طريق مقطع فيديو نشرته على حسابها الرسمي في موقع "تويتر".

الغذاء الآمن ليس بالضرورة أن يكون صحي

ويكون المنتج الغذائي آمناً عند خلوه من مصادر الخطر التالية:

مصادر الخطر الميكروبي: الفيروسات، أو البكتيريا التي تسبب الأمراض

مصادر الخطر الكيميائي: متبقيات المبيدات، أو الملوثات الكيميائية مثل الرصاص والزرنيخ

مصادر الخطر الفيزيائي: وجود مواد غريبة ليست من طبيعة المنتج الغذائي مثل بقايا البلاستيك، أو الحشرات

غذاؤك صحي أم آمن؟ تعرف على الفرق. #الغذاء_والدواء #دقيقة_غذاء #يوم_الأغذية_العالمي https://t.co/xBU4Nrvgzg

وعند تواجد إحدى مصادر الخطر هذه في الغذاء، فهو يُعد غير آمن، ولا يُسمح بتداوله في الأسواق.

وأما مصطلح الأغذية غير الصحية، فهو يُطلق على الأغذية التي تكون قيمتها الغذائية منخفضة، ويكون ذلك عند احتواء المنتج على كمية عالية من السكر، أو الملح، أو الدهون على سبيل المثال.

ولذلك، ليس من الضرورة أن يكون المنتج الآمن منتجاً صحياً، وعلى سبيل المثال، تُعد مشروبات الطاقة، والمشروبات الغازية، والمشروبات المحلاة بالسكر غير صحية، ولكنها تُعتبر آمنة لأنها لا تحتوي على مصادر الخطر الميكروبي، أو الكيميائي، أو الفيزيائي.

وتُعد الأضرار التي قد تسببها الأغذية غير الصحية ناتجة من الزيادة في الاستهلاك.