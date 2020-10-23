لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- قال كبير المستشارين العلميين في المملكة المتحدة، باتريك فالانس، إن بعض جرعات لقاح فيروس كورونا قد تكون متاحة قبل عيد الميلاد، لكن نشره على نطاق واسع لن يكون ممكنًا بشكل واقعي قبل ربيع 2021.

وأضاف فالانس خلال مؤتمر صحفي، الخميس: "الأمور تتقدم بشكل جيد، هناك لقاحات تنتج استجابة مناعية، وهي في المرحلة الثالثة من التجارب السريرية... لكنني ما زلت على رأي مفاده أن احتمال انتشار استخدام اللقاحات على نطاق أوسع لن يستمر حتى في الربيع أو نحو ذلك من العام المقبل بحلول الوقت الذي نحصل فيه على ما يكفي وفهم كافٍ للمخرجات لاستخدامها".

وقال فالانس: "قد نحصل على جرعات قليلة (قرب وقت) الكريسماس، وربما يحدث شيء ما، لكنني أعتقد أنه يجب أن ننظر بشكل أكثر واقعية إلى الربيع... بالطبع، لا توجد ضمانات حتى تنتهي الدراسات، لذلك نحتاج إلى توخي الحذر والاستمرار".

كما رفض فالانس التكهن بمدى فعالية اللقاحات، وقال إنه سيتعين على العلماء انتظار نتائج التجارب السريرية في الشهرين المقبلين.

وأضاف: "بمجرد أن نعرف مدى فعالية اللقاحات ومدى قابليتها للتطبيق على مجموعات مختلفة، يمكننا البدء في تحديد كيفية استخدامها بشكل أفضل. ولكن لا يمكنك فعل ذلك حتى ترى نتائج السلامة والفعالية".

وعندما سُئل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، عن إمكانية وجود لقاح، قال: "قد يحدث ذلك ، نحن نعمل بجد لضمان حدوث ذلك، لكن لا يمكننا الاعتماد على ذلك فقط. ولهذا السبب يتعين علينا نفعل كل الأشياء الأخرى التي نقوم بها".

كما رفض جونسون الأسئلة المتعلقة بإغلاق وطني آخر في المملكة المتحدة.

وقال جونسون "أعتقد أن ذلك سيكون حقًا صعبًا اقتصاديًا واجتماعيًا ونفسيًا حقًا للبلد. نتذكر جميعًا ما كان عليه في مارس وأبريل - كان هناك الكثير من التكاليف... نعتقد أن الإجراءات المحلية صحيحة. وأكرر امتناني للقادة المحليين في جميع أنحاء البلاد - الأشخاص الذين يساعدون في إنزال" معدلات الفيروس".