ما الفرق بين الحزن والكآبة؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قد تنتابنا أحيانا مشاعر بالحزن أو الاكتئاب عادة كرد فعل طبيعي لبعض الظروف التي قد يمر بها الأشخاص في حياتهم.. ولكن يتواجد اختلاف ما بين الشعور بالاكتئاب والشعور بالحزن. وتصنف حالة الاكتئاب كنوع من الاضطراب المزاجي الذي يسبب الشعور المتواصل بالحزن، أما الشعور بالحزن الذي قد يعاني منه البعض أحيانا فهو ببساطة ردة فعل طبيعي قد يصيب الأشخاص نتيجة لظروف الحياة.

ويمكن أن تتحول حالة الاكتئاب الطفيفة إلى اضطراب نفسي يصعب علاجه مع الوقت، ويعتبر التشخيص المبكّر خطوة حيوية بهدف تجنّب تفاقم الحالة والإصابة بالاضطرابات النفسية. ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية فقد تسببت جائحة فيروس كورونا في انتشار الاضطرابات النفسية بشكل "مقلق" للغاية.

وقد نشر مجلس الصحة الخليجي في صفحته على تويتر معلومات توضح الفرق ما بين الحالتين، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية. إليكم في الإنفوغرافيك أعلاه نظرة على الفرق ما بين الحالتين.