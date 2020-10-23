ليس وراثياً فقط.. إليكم 4 عوامل خارجية تسهم في الإصابة بالسرطان

صحة
نشر
دقيقتين قراءة
شاهد مقاطع فيديو ذات صلة
ليس وراثياً فقط.. إليك 4 عوامل خارجية تسهم في الإصابة بالسرطان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- من منا لا يخاف من الإصابة بالسرطان، وهو مرض خطير يرفض معظم الناس حتى ذكر اسمه، كما يعاني منه بعض الأشخاص بسبب وجود تاريخ عائلي للإصابة به.

ولكن، يمكن أن يؤثر نمط الحياة على الإصابة بهذا المرض. 

ونشر المركز الموطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها في السعودية مجموعة من العوامل الخارجية والبيئية، التي يمكن أن تحدث بعض أنواع السرطانات بسببها.. فما أبرزها؟

  • التقدم في السن 

  • نظام حياة غير صحي

  • تعاطي التبغ أو الكحول

  • التعرض للملوثات البيئية

وأوضح المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها في السعودية أن نسبة الإصابة بالسرطان الوراثي تتراوح بين 5٪ إلى 10٪.

ويكون الشخص أكثر عرضة للإصابة عندما يولد بطفرة سرطانية موروثة.

تابع تاريخك العائلي للإصابة بالسرطان

وليس بالضرورة أن يصاب جميع بالأشخاص بالسرطان لمجرد أن لديهم أقارب يعانون من هذا المرض. ولكن، لا بد من التركيز على التاريخ العائلي، لمعرفة أي مستجدات قد تنشأ وتستدعي مراجعة طبيب. 

ويبقى السؤال، ما هي أبرز طرق الوقاية من السرطانات الوراثية وكيف يمكن السيطرة عليها بمراحلها المبكرة؟

  • عمل اختبار الفحص الوراثي للسرطان 

  • مراجعة الطبيب لوضع خطة فحص دوري

  • الالتزام بعمل الفحوصات اللازمة بشكل دوري

نشر
© 2020 Cable News Network. A Warner Media Company. All Rights Reserved.