ليس وراثياً فقط.. إليكم 4 عوامل خارجية تسهم في الإصابة بالسرطان

كيف يمكن لعلم الأورام الدقيق أن يغير تمامًا طريقة القضاء على السرطان؟

هل تعلم أن لقاح فيروس الورم الحليمي قد يحميك من هذا النوع من السرطان؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- من منا لا يخاف من الإصابة بالسرطان، وهو مرض خطير يرفض معظم الناس حتى ذكر اسمه، كما يعاني منه بعض الأشخاص بسبب وجود تاريخ عائلي للإصابة به.

ولكن، يمكن أن يؤثر نمط الحياة على الإصابة بهذا المرض.

بعض أنواع السرطانات تحدث بسبب تغييرات في عوامل خارجية وبيئة. #صحتك_لا_تهملها #وقاية https://t.co/pEwQBFxr6i

ونشر المركز الموطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها في السعودية مجموعة من العوامل الخارجية والبيئية، التي يمكن أن تحدث بعض أنواع السرطانات بسببها.. فما أبرزها؟

التقدم في السن

نظام حياة غير صحي

تعاطي التبغ أو الكحول

التعرض للملوثات البيئية

وأوضح المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها في السعودية أن نسبة الإصابة بالسرطان الوراثي تتراوح بين 5٪ إلى 10٪.

ويكون الشخص أكثر عرضة للإصابة عندما يولد بطفرة سرطانية موروثة.

تابع تاريخك العائلي للإصابة بالسرطان. #صحتك_لا_تهملها #وقاية https://t.co/9zrg4oFZqD

تابع تاريخك العائلي للإصابة بالسرطان

وليس بالضرورة أن يصاب جميع بالأشخاص بالسرطان لمجرد أن لديهم أقارب يعانون من هذا المرض. ولكن، لا بد من التركيز على التاريخ العائلي، لمعرفة أي مستجدات قد تنشأ وتستدعي مراجعة طبيب.

ويبقى السؤال، ما هي أبرز طرق الوقاية من السرطانات الوراثية وكيف يمكن السيطرة عليها بمراحلها المبكرة؟