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نشر الأحد ، 25 أكتوبر / تشرين الأول 2020

هذه المرأة في مهمة لإنهاء شلل الأطفال في باكستان

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تشير التقديرات إلى انخفاض حالات الإصابة بشلل الأطفال بمعدل 99% منذ عام 1988، وفقاً للموقع الرسمي لمنظمة الصحة العالمية.

ومع ذلك، إذا تواجد طفل واحد مصاب بعدوى فيروس شلل الأطفال، فيعني ذلك أن الأطفال في جميع البلدان يتعرضون لخطر الإصابة به، بحسب المنظمة.

كيف ينتقل؟

ويُعد شلل الأطفال مرضاً فيروسياً شديد العدوى يغزو الجهاز العصبي، وهو كفيل بإحداث الشلل التام في غضون ساعات من الزمن.

وينتقل الفيروس عن طريق الانتشار من شخص لآخر بصورة رئيسية عن طريق البراز، وبصورة أقل عن طريق وسيلة مشتركة (مثل المياه الملوثة أو الطعام)، وهو يتكاثر في الأمعاء.

وتتمثّل أعراض المرض الأولية في الحمى، والتعب، والصداع، والتقيؤ، وتصلب الرقبة، والشعور بألم في الأطراف.

إليك بعض الحقائق عن شلل الأطفال: