دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أفاد فريق من الباحثين أن الأشخاص المصابين بمتلازمة داون يتعرضون لخطر الوفاة بفيروس كورونا أكثر بعشرة أضعاف مقارنة بالآخرين.

ووجد الباحثون أيضًا ارتفاعًا بمقدار أربعة أضعاف لخطر الاستشفاء المرتبط بفيروس كورونا لمن يعانون من متلازمة داون، وفقًا للتقرير نُشر في مجلة "Annals of Internal Medicine".

وكتب الباحثون: "كان هذا بعد تعديل أمراض القلب، والأوعية الدموية، والرئة، والإقامة في دور الرعاية، والتي تشير نتائجنا إلى أنها أوضحت بعض المخاطر المتزايدة وليس كلها".

وشمل تحليل الباحثين أكثر من 8 ملايين بالغ كانوا جزءاً من مشروع تقييم مخاطر فيروس كورونا برعاية الحكومة البريطانية. ومن بين 8.26 مليون شخص في الدراسة، كان 4053 مصابًا بمتلازمة داون. ومن بين هؤلاء، توفي 68 شخصًا من ذوي الإعاقة وتوفيت نسبة 40 ٪ من الأشخاص بسبب فيروس كورونا. وتوفي 17 شخصاً من جراء الالتهاب الرئوي وتوفيت نسبة 35٪ من الأشخاص لأسباب أخرى.

وتقارن هذه الأرقام بأكثر من 41 ألف شخص غير مصاب بمتلازمة داون توفوا، لكن نسبة 20٪ فقط من الأِشخاص توفوا بسبب فيروس كورونا، و 14٪ من الالتهاب الرئوي، و 65٪ لأسباب أخرى.

ولا يتم تضمين متلازمة داون في أي إرشادات من المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أو وزارة الصحة في المملكة المتحدة كشرط من شأنه أن يعرض الأشخاص لخطر متزايد للإصابة بـ "كوفيد-19".

وخلص الباحثون إلى أنه على الرغم من أن هذه المتلازمة ترتبط بضعف المناعة، وفشل القلب الخلقي، وأمراض الرئة، فقد تكون عامل خطر ذي صلة وإن كان غير مؤكد لـ "كوفيد-19" الشديد.

مجتمع في خطر

وقالت رئيسة الجمعية الوطنية لمتلازمة داون والمديرة التنفيذية كاندي بيكارد إن مجموعتها ممتنة، لأن الدراسة ركزت على تأثير فيروس كورونا على الأشخاص المصابين بمتلازمة داون.

وقالت بيكارد: "منذ بداية الوباء، كنا نشعر بالقلق بشأن مجتمعنا، لا سيما بالنظر إلى التاريخ الطبي المعقد للعديد من أحبائنا". وأضافت أن "هذه الدراسة الأخيرة تؤكد مخاوفنا".

وعملت الجمعية ومنظمات متلازمة داون الأخرى معًا لإصدار دليل "أسئلة وأجوبة حول فيروس كورونا ومتلازمة داون" لمساعدة مقدمي الرعاية وغيرهم. وغالبًا ما يتواصل الأشخاص الذين لديهم إصابة بمتلازمة داون ويفهمون المعلومات بطرق مختلفة، وقد يواجهون صعوبة في فهم التباعد الاجتماعي، ووضع الأقنعة، والطرق الأخرى لمنع العدوى.

وبحسب التحالف: "قد يجد الأشخاص الذين لديهم إصابة بمتلازمة داون صعوبة أيضًا في إخبار الآخرين عندما لا يشعرون بأنهم على ما يرام". وقد يجدون صعوبة في معرفة أن لديهم أعراض أو كيفية وصفها. ولهذه الأسباب، قد لا يثيرون مخاوفهم أو يطلبون رعاية طبية بسرعة. لذلك، من الضروري الانتباه لهم.

ومتلازمة داون هي الحالة الوراثية الأكثر شيوعًا التي يتم تشخيصها في الولايات المتحدة كل عام، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، مع أكثر من 6000 طفل يعانون من هذه المتلازمة كل عام. وتحدث متلازمة داون لدى 1 من كل 700 طفل.