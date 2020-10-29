دراسة: مشروبات الحمية مرتبطة بمشاكل القلب.. إليك ما يجب فعله

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- توصلت دراسة جديدة إلى أن المشروبات المحلاة صناعياً قد تكون ضارة لقلبك مثل الأنواع المحملة بالسكر.

وقال المؤلف الرئيسي إلوي شازيلاس، وعضو فريق أبحاث وبائيات التغذية بجامعة السوربون في باريس، إن المشروبات المحلاة صناعياً قد لا تكون بديلاً صحياً للمشروبات السكرية، وتوفر بيانات الدراسة حججاً إضافية لتغذية النقاش الحالي حول الضرائب، ووضع العلامات على المشروبات السكرية والمشروبات المحلاة صناعياً وتنظيمها.

وقال طبيب القلب الدكتور أندرو فريمان، الرئيس المشارك في الكلية الأمريكية لأمراض القلب: "نحن نعلم بالفعل أن المشروبات المحلاة بالسكر هي أخبار سيئة عندما يتعلق الأمر بالقلب والأوعية الدموية والنتائج الصحية الأخرى".

وعلى سبيل المثال، مقارنة بالنساء اللواتي يشربن المشروبات الغازية السكرية والمشروبات الرياضية والعصائر أقل من مرة واحدة شهريًا، وجدت دراسة أجريت عام 2019 أن النساء اللواتي تناولن أكثر من حصتين يوميًا - أي كأس أو زجاجة أو علبة عادية - كان لديهن نسبة 63 ٪ زيادة بخطر الوفاة المبكرة. الرجال الذين تناولوا أكثر من حصتين تزيد لديهم مخاطر الإصابة بنسبة 29٪.

وقالت دانييل سموتكين، المتحدثة باسم جمعية المشروبات الأمريكية ، لـCNN عبر البريد الإلكتروني ، إن "المحليات منخفضة وعديمة السعرات الحرارية تعتبر آمنة من قبل الهيئات التنظيمية في جميع أنحاء العالم، وهناك مجموعة كبيرة من الأبحاث، بما في ذلك دراسة أجرتها منظمة الصحة العالمية، توضح أن هذه المحليات هي أداة مفيدة لمساعدة الناس على تقليل استهلاك السكر والتحكم بالوزن.

الارتباط وليس السببية

وحلل البحث الجديد، الذي نُشر في مجلة الكلية الأمريكية لأمراض القلب، بيانات أكثر من 100،000 متطوع فرنسي بالغ. وهذه دراسة غذائية مستمرة تم إطلاقها في عام 2009 تطلب من المشاركين ملء 3 سجلات غذائية على شبكة الإنترنت على مدار 24 ساعة كل ستة أشهر. ومن المتوقع أن تنتهي الدراسة في عام 2029.

وقُسم المتطوعين إلى ثلاث مجموعات: غير المستخدمين، والمستهلكين المنخفضين والمستهلكين بشكل مرتفع للمشروبات السكرية. وتشمل المشروبات السكرية المشروبات الغازية ومشروبات الفاكهة والعصائر التي تحتوي على نسبة 5٪ سكر على الأقل بالإضافة إلى عصير فاكهة 100٪. واحتوت مشروبات الحمية على المحليات غير المغذية فقط مثل الأسبارتام أو السكرالوز والمحليات الطبيعية مثل ستيفيا.

وأوضحت الدراسة أنه خلال المتابعة من 2011 إلى 2019، تمت مقارنة عادات تناول السكريات ومشروبات الحمية بشكل منفصل مع أي حالات أولى من "السكتة الدماغية والنوبات الإقفارية العابرة واحتشاء عضلة القلب ومتلازمة الشريان التاجي الحادة ورأب الوعاء".

ومقارنة بالأشخاص الذين لم يشربوا المشروبات المحلاة صناعياً، كان المستهلكون بشكل مرتفع أكثر عرضة بنسبة 20٪ للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية في أي وقت معين. ووجد الباحثون أن هناك نتيجة مماثلة للمستهلكين الأعلى للمشروبات السكرية بالمقارنة مع غير المستخدمين.

ومع ذلك، قال المؤلفون، إن الدراسة يمكن أن تظهر فقط ارتباطًا بين الاثنين، وليس سببًا مباشرًا.

مجموعة متنامية من الأبحاث

وأشار الباحثون الى أن عدم وجود دراسات أكثر تحديدًا يعد قيدًا رئيسيًا، لأنه من المستحيل تحديد ما إذا كان الارتباط ناتجًا عن مُحلي صناعي معين أو نوع من المشروبات أو مشكلة صحية أخرى خفية.

وقال فريمان: "نحن نعلم أن الأشخاص الذين يستهلكون المشروبات الغازية الخاصة بالحمية يعانون في بعض الأحيان من زيادة الوزن أو السمنة، لذلك عليك أن تتساءل عن العوامل المربكة الأخرى ونمط الحياة الذي قد يكون موجودًا بالفعل".

وأضاف فريمان: "نعلم أيضًا أنه عندما تتناول شيئًا حلوًا، يقوم جسمك بإطلاق الإنسولين وعدد من الأشياء الأخرى التي قد تؤدي أحيانًا إلى زيادة الوزن".

ومع ذلك، هذه ليست المرة الأولى التي ترتبط فيها مشروبات الحمية بمشاكل في القلب.

ووجدت دراسة أجريت عام 2019 أن شرب اثنين أو أكثر من أي نوع من المشروبات المحلاة صناعياً في اليوم مرتبط بزيادة خطر الإصابة بالسكتات الدماغية، والنوبات القلبية، والموت المبكر لدى النساء فوق سن الخمسين.

ووجدت الدراسة أن المخاطر كانت أعلى بالنسبة للنساء اللواتي ليس لديهن تاريخ من الإصابة بأمراض القلب أو السكري والنساء المصابات بالسمنة أو الأمريكيات من أصل أفريقي.

ووفقًا لدراسة أخرى أجريت عام 2019، أدى تناول 4 مشروبات أو أكثر من المشروبات المحلاة صناعيًا إلى زيادة خطر الوفاة المبكرة بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية لدى النساء. ولم يلاحظ نفس التأثير بالنسبة للرجال.

وأظهرت الأبحاث السابقة أيضًا وجود صلة بين مشروبات الحمية والسكتة الدماغية والخرف، ومرض السكري من النوع 2، والسمنة، ومتلازمة التمثيل الغذائي، والتي يمكن أن تؤدي إلى أمراض القلب والسكري.

ماذا تفعل إذا كنت مدمنًا

وقد يكون من الصعب التخلي عن علاقة الحب هذه، حتى لو كنت تعلم أن الهدف من عواطفك - المشروبات السكرية ومشروبات الحمية- قد لا يكون مفيدًا لصحتك.

وفيما يلي بعض النصائح من الخبراء حول كيفية التقليل من ذلك: