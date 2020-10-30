دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قالت مراكز الرعاية الصحية والخدمات الطبية إنها ستدفع مقابل أي لقاح مرخص لكوفيد-19 أو معتمد عليه من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، للسماح "بالوصول الواسع للقاح وإعطائه لجميع الأمريكيين".

وأعلنت الوكالة أيضاً أنها ستساعد في تغطية جزء أكبر من تكلفة علاجات كوفيد-19 الجديدة.

وقالت سيما فيرما، وهي مديرة مراكز الرعاية الصحية والخدمات الطبية (CMS)، يوم الأربعاء: "هناك العديد من اللقاحات في تجارب المرحلة الثالثة، وخطط الإنتاج والتوزيع جارية بشكل جيد، وتقوم 'CMS' بدورها من خلال وضع الأساس لتقديم اللقاح ودفع تكلفته بمجرد ظهوره".

وأضافت: "سيكون متاحاً على نطاق واسع لكبار السن وكل أمريكي".

وقالت إنه بينما تدفع الحكومة الفيدرالية مقابل اللقاح، يجب على برامج التأمين بما في ذلك "Medicare" و"Medicaid"، تغطية تكاليف إعطائه.

وبدورها، أوضحت فيرما أنه إذا تم تطعيم كل شخص كبير في السن، من المحتمل أن يكلف ذلك "حوالي 2.6 مليار دولار، وذلك في حال تم تطعيم الجميع ببرنامج Medicare".

وكشرط لتلقي لقاحات Covid-19 المجانية من الحكومة الفيدرالية، قالت الوكالة إنه لا يجوز لمقدمي الخدمات فرض رسوم على الأشخاص مقابل إعطاء اللقاح.

وقالت: "سيتم منع مقدمي الخدمات، الذين يتلقون لقاحات Covid-19 المجانية من الحكومة الفيدرالية، من فرض أي تكاليف إضافية على الناس مقابل إعطاء اللقاح، بما يتجاوز ما يغطيه تأمينهم".

وبالإضافة إلى تغطية تكلفة اللقاح، تحدد مراكز الرعاية الصحية والخدمات الطبية أيضاً خطط برنامج "Medicare" في كيفية تقديم "الجيل الجديد من علاجات كوفيد-19" لمتلقيها.

وقالت: "مهمتنا في ميديكير هي التأكد من أن هذه الأدوية، عند طرحها في السوق، يمكن الوصول إليها على الفور من قبل كبار السن الذين يحتاجون إليها.. ومن أجل تحقيق هذه الغاية، نعلن عن تغييرات لتحسين مدفوعات ميديكير للمستشفيات من أجل علاجات كوفيد-19، سواء للمرضى داخل أو خارج المستشفى".

وأضافت: "سيؤدي ذلك إلى القضاء على المثبطات المالية التي قد تواجهها المستشفيات لتقديم علاجات منقذة للحياة لكبار السن في أمريكا".

وقالت فيرما إن المستشفيات ستكون مؤهلة للحصول على مدفوعات إضافية عند معالجة المرضى بمنتجات جديدة، تمت الموافقة عليها أو مصرح بها لعلاج كوفيد-19، مثل الأجسام المضادة وحيدة النسيلة، للتخفيف من أي خسائر قد تتعرض لها عند إتاحة هذه العلاجات.