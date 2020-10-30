دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- على أبواب الشتاء، يخاف الكثيرون من الإصابة بالإنفلونزا، خاصة مع تفشي فيروس كورونا المستجد، الذي تسبب في وفاة العديد من الأشخاص.

وبينما يبحث بعضنا عن أعراض الإنفلونزا، ربما تتساءل أيضاً عن الأشخاص المعرضين للإصابة به.

بادر بأخذ تطعيم #الانفلونزا #وقاية https://t.co/WSXwfWWawJ

ونشر المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها في السعودية، عبر حسابه الرسمي في موقع "تويتر"، قائمة بالفئات الأكثر عرضة للإصابة بالإنفلونزا:

الأطفال الأقل من 5 سنوات

النساء والحوامل

مرضى السكر

مرضى الربو

مرضى القلب

وأوضح المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها أن الإنفلونزا مرض تنفسي خطير معدي، تسببه فيروسات الإنفلونزا. وبالنسبة إلى معظم الأشخاص، تزول الإنفلونزا من تلقاء نفسها، ولكن يمكن أن تكون مضاعفاتها قاتلة أحياناً.

وينصح أيضاً بحصول كل شخص، يبلغ من العمر 6 أشهر أو أكثر، على لقاح الإنفلونزا سنوياً، بحلول نهاية شهر أكتوبر/ تشرين الأول، إذا أمكن.