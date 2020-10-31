الأردن يسجل أعلى حصيلة يومية للوفيات الناجمة عن فيروس كورونا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- سجَل الأردن حصيلة يومية قياسية في عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا، بزيادة 57 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي من توفوا 829 شخصًا.

وحسب ما أورده موجز إعلامي لوزارة الصحة الأردنية، سُجِّلت 3301 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، نصفها في محافظة عمَان (1534).

وبموجب الإحصاءات الجديدة، بلغ إجمالي حالات الإصابة المُسجلة في المملكة 72,607 حالة.

ويوم الجمعة، أعلن الأردن أعلى معدل يومي لإصابات كورونا، بزيادة 3921 إصابة، مع 32 وفاة إضافية.

ويبلغ عدد من يتلقون العلاج في المستشفيات في الوقت الحالي 1,542 شخصًا، منهم 274 على أسرّة العناية الفائقة.

وأشارت الحكومة الأردنية إلى أنها أجرت 22513 فحصًا مخبريًا جديدًا، ليبلغ مُجمل فحوصها 1,860,367 فحصاً.

ودعت وزارة الصحّة الأردنية إلى الالتزام بأوامر الدفاع، واتّباع معايير السلامة والوقاية، وارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من 20 شخصًا.