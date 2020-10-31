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(CNN Health)-- تخطت الولايات المتحدة حاجز الـ9 ملايين إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، الجمعة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.

وكان هناك ما لا يقل عن 9 ملايين و7 آلاف و298 حالة إصابة في الولايات المتحدة، وتوفي ما لا يقل عن 229,293 شخصًا، بسبب فيروس كورونا.

وهذا هو أسرع وقت تضيف فيه الولايات المتحدة مليون حالة جديدة منذ بدء الوباء.

وسجَلت أمريكا أول حالة إصابة بفيروس كورونا في 21 يناير كانون الثاني، حسب جامعة جونز هوبكنز.

وبعد 98 يومًا، في 28 أبريل نيسان، سجَلت الولايات المتحدة أول مليون حالة إصابة. في حين كسرت البلاد حاجز المليون التاسعة من الإصابات في 14 يومًا فقط (في الفترة ما بين 16 إلى 30 أكتوبر تشرين الأول).

و أبلغت سبع دول أخرى في العالم عن أكثر من مليون حالة إصابة بفيروس كورونا، وهي:

الهند: لديها أكثر من 8 ملايين حالة إجمالية

البرازيل: لديها أكثر من 5 ملايين حالة إجمالية

ويوجد في روسيا وفرنسا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا أكثر من مليون حالة إجمالية