كم مرة يجب أن تتدرب أسبوعياً لتصبح على طريق اللياقة البدنية؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل تريد أن تصبح رياضياً؟ الأمر ليس بتلك الصعوبة، فكل ما عليك أن تفعله هو اتباع جدول منظم من التمارين البسيطة، التي يجب ممارستها أكثر من مرة في الأسبوع الواحد.

طريقك إلى النشاط البدني #صحتك_لا_تهملها #وقاية https://t.co/k7fkCjI8Jo

ونشر المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها في السعودية، عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، مجموعة من النشاطات التي ستساعدك في الحفاظ على لياقتك البدنية.

قلل من:

الجلوس

مشاهدة التلفاز

الأجهزة الاكترونية

مرتان أسبوعياً:

تمارين الإطالة

اليوغا

رفع الأثقال

تمارين الضغط

5-3 مرات أسبوعياً:

السباحة

المشي السريع

الجري

ركوب الدراجة

كرة السلة

كرة القدم

كرة المضرب

يومياً قدر الإمكان: