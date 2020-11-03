نيوزيلندا تسجل إصابات جديدة لكورونا بعد 10 أيام بلا أي إصابات

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أبلغت نيوزيلندا عن انتقال مجتمعي يوم الثلاثاء، منهية بذلك 10 أيام متتالية من عدم وجود حالات مجتمعية، بعد أن ثبتت إصابة عامل صحي في منشأة عزل في كرايستشيرش، وفقًا لبيان إعلامي صادر عن وزارة الصحة في البلاد.

وأكدت وزارة الصحة يوم الثلاثاء أن آخر مرة أبلغت فيها نيوزيلندا عن حالة إصابة مجتمعية كانت في 23 أكتوبر.

والحالة عضو في الفريق الصحي الذي يعمل في منشأة العزل المُدارة بمطار سوديما كرايستشيرش حيث يخضع البحارة الدوليون للعزل والحجر الصحي. وتم اختبار الفرد كجزء من الاختبار الروتيني للموظفين في المنشأة.

وسجلت نيوزيلندا خمس حالات إصابة جديدة بـ"كوفيد -19" يوم الثلاثاء، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات المؤكدة إلى 1612 حالة.