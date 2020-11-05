دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- سجلت الولايات المتحدة 102831 حالة إصابة جديدة بـ"كوفيد -19" يوم الأربعاء، وفقًا لإحصاء من جامعة جونز هوبكنز.

وكانت هذه هي المرة الأولى التي تصل فيها الحالات الجديدة اليومية في البلاد إلى ستة أرقام، وهي أعلى قفزة في يوم واحد في الإصابات منذ بدء الوباء.

وسجلت الولايات المتحدة أيضًا 1097 حالة وفاة أخرى مرتبطة بفيروس كورونا يوم الأربعاء.

ويأتي الارتفاع الأسبوعي بعد أن أبلغت البلاد عن أكثر من 600 ألف حالة جديدة في أسبوع لأول مرة ، حيث يحذر الخبراء من أن زيادة الإصابات قد تستمر في التفاقم مع حلول فصل الشتاء.

وأبلغت الولايات المتحدة الآن عن ما مجموعه 9.48 مليون حالة مؤكدة وأكثر من 233000 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا.