أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- أكد الدكتور أنتوني فاوتشي، مدير المعهد الأمريكي للحساسية والأمراض المعدية، في مقابلة عبر الهاتف مع CNN، الإثنين، أن إعلان شركة فايرز عن أن اللقاح الذي تعمل عليه لفيروس كورونا المستجد فعال بنسبة 90%، يبشر بالخير للقاحات الأخرى ضد كورونا التي ما زالت قيد التطوير.

وقال فاوتشي إن شركة فايزر "تمكنت من الحصول على نتائج سريعة جدا نظرا لسوء الوباء". وأضاف: "تعتمد الإجابة على حجم التجربة وعدد الإصابات الموجودة في المجتمع".

وتابع بالقول: ""كانت هذه تجربة موجهة إلى 44000 شخص ونحن في منتصف زيادة كبيرة في الوقت الحالي. هذان الشيئان معا يزيدان احتمالية حصولك على إجابة سريعة، وهو ما حدث. حصلنا على إجابة بسرعة".

ورحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإعلان شركة فايزر وكذلك الرئيس المنتخب جو بايدن إلا أن الأخير حذر من المعركة ضد كورونا ما زالت طويلة، فيما ارتفعت أسواق الأسهم الأمريكية مع افتتحاها نتيجة إعلان فايزر.

لكن البعض عبر عن حذره بشأن النتائج المؤقتة. وقالت مجموعة Public Citizen غير الربحية، في بيان، إن الأمر يحتاج إلى مزيد من البيانات، مضيفة أن "نشر بيانات التجارب السريرية الأولية وغير الكاملة عن طريق بيان صحفي للجمهور هو علم سيء".