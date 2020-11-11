جزيرة فانواتو تُعلن عن تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا منذ بداية الجائحة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلنت السلطات الصحية في جزيرة فانواتو الواقعة في جنوب المحيط الهادئ عن تسجيل أول إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد منذ بداية الجائحة.

وقالت وزارة الصحة في فانواتو، الثلاثاء، إن الحالة التي لم تظهر عليها أعراض كانت لشاب يبلغ من العمر 23 عاماً عاد إلى الجزيرة في 4 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري بعد سفره إلى الولايات المتحدة.

وظهرت نتيجة فحص "كوفيد-19" إيجابية أثناء الفحص الروتيني في اليوم الخامس من الحجر الصحي.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي أنه "تم تطبيق تدابير التباعد الاجتماعي والحماية الشخصية أثناء الرحلة، وطوال عملية الوصول، وأثناء النقل إلى منشأة الحجر الصحي".