إليك أبرز خصائص مرضى كورونا الذين أعيد إدخالهم إلى المستشفى مجدداً

صحة
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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- ما يزال فيروس كورونا قيد الدراسة وقد يتطلب رعاية سريرية مستمرة حتى بعد خروج المصابين من المستشفى.

وبحسب مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، أوضحت أن 1 من بين كل 11 شخصاً تم إعادة إدخاله إلى المستشفى خلال شهرين بسبب الإصابة بفيروس كورونا.

 فما هي أبرز 4 خصائص مشتركة بين المرضى التي تستدعي دخولهم المستشفى مجدداً؟

  • 65 سنة أو أكبر

  • لديهم حالة طبية مزمنة

  • تم إدخالهم إلى المستشفى في غضون الأشهر الثلاثة الأولى منذ دخولهم الأول إلى المستشفى بسبب إصابتهم بفيروس كورونا

  • تم تسريحهم إلى مرفق طبي متخصص أو منزل به رعاية صحية

 

 

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