إليك أبرز خصائص مرضى كورونا الذين أعيد إدخالهم إلى المستشفى مجدداً

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- ما يزال فيروس كورونا قيد الدراسة وقد يتطلب رعاية سريرية مستمرة حتى بعد خروج المصابين من المستشفى.
وبحسب مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، أوضحت أن 1 من بين كل 11 شخصاً تم إعادة إدخاله إلى المستشفى خلال شهرين بسبب الإصابة بفيروس كورونا.
فما هي أبرز 4 خصائص مشتركة بين المرضى التي تستدعي دخولهم المستشفى مجدداً؟
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65 سنة أو أكبر
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لديهم حالة طبية مزمنة
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تم إدخالهم إلى المستشفى في غضون الأشهر الثلاثة الأولى منذ دخولهم الأول إلى المستشفى بسبب إصابتهم بفيروس كورونا
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تم تسريحهم إلى مرفق طبي متخصص أو منزل به رعاية صحية