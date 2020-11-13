إليك أبرز خصائص مرضى كورونا الذين أعيد إدخالهم إلى المستشفى مجدداً

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- ما يزال فيروس كورونا قيد الدراسة وقد يتطلب رعاية سريرية مستمرة حتى بعد خروج المصابين من المستشفى.

وبحسب مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، أوضحت أن 1 من بين كل 11 شخصاً تم إعادة إدخاله إلى المستشفى خلال شهرين بسبب الإصابة بفيروس كورونا.

فما هي أبرز 4 خصائص مشتركة بين المرضى التي تستدعي دخولهم المستشفى مجدداً؟