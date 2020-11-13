شاهد.. كم مرة فشل إيلون ماسك قبل نجاحه في إعادة إطلاق الصواريخ للفضاء؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال رجل الأعمال الأمريكي، إيلون ماسك، مؤسس شركتي تسلا وسبيس إكس، إنه أجرى 4 اختبارات لفيروس كورونا في يوم واحد، 2 منها كانا سلبيا النتيجة، بينما أظهر الاثنان الآخران إيجابية إصابته.

وكتب ماسك، في حسابه عبر تويتر، الجمعة: "شيء سخيف للغاية يحدث. أجريت اختباردقيات لفيروس كورونا أربع مرات اليوم".

وأضاف ماسك: "جاء اختباران سلبيان، وجاء اختباران إيجابيين"، مُعربًا عن دهشته تجاه نتائج الاختبارات بقوله: "نفس الآلة، نفس الاختبار، نفس الممرضة".

Something extremely bogus is going on. Was tested for covid four times today. Two tests came back negative, two came back positive. Same machine, same test, same nurse. Rapid antigen test from BD.

وأشار ماسك إلى أنه اعتمد في ذلك على نظام اختبار مستضد سريع الخاص بشركة بيكتون ديكنسون الهولندية، الذي يمكن معرفة نتائج في خلال 15 دقيقة.

وقال رجل الأعمال الأمريكي إنه أجرى اختبارات PCR أخرى منفصلة، إلا أن ظهور النتائج سيستغرق حوالي 24 ساعة.

وتفاعل إيلون ماسك مع تعليقات متابعيه على تغريدته. وبينما قال بعضهم إن تعارض النتائج لا يعني أنها زائفة أو غير متسقة، وصف آخرون تغريدته بأنها غير مسؤولة.