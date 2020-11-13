ما هو شكل منحنى إصابات كورونا لكل دولة عربية؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يمكن تصور معلومات تفشي الوباء من خلال استخدام رسم بياني يظهر عدد حالات المصابين بالعدوى في وقت معين.

فالمنحنى مرتفع الشكل يشير إلى زيادة حادة في عدد الحالات اليومية ليليه انخفاض حاد في الحالات. أما المنحنى الأكثر استواء فيمثل زيادة الحالات بشكل تدريجي يومياً ومن ثم انخفاض تدريجي. فبكلا الحالتين قد يكون مجموع عدد الإصابات مشابه في فترة زمنية معينة ولكن الفرق هو اختلاف في حالات الإصابة التي تحدث يومياً.

إليكم نظرة من خلال الإنفوغراف أعلاه يوضح شكل المنحنى للدول العربية.

يظهر الرسم البياني لكل دولة (مرفق أعلاه) المعدل الأسبوعي (7 أيام) للحالات الإيجابية اليومية الجديدة ابتداء من 28 يناير/ كانون الثاني 2020 حتى 12 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020.