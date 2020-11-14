دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت السلطات في 217 دولة ومنطقة عن تسجيل نحو 53.4 مليون حالة إصابة بعدوى فيروس كورونا، بالإضافة إلى 1.3 حالة وفاة منذ أن أبلغت الصين منظمة الصحة العالمية عن أول حالاتها، في ديسبمر/ كانون الأول العام الماضي.

وبحسب إحصائيات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، سجلت الولايات المتحدة أعلى الإصابات والوفيات في العالم، ليصل عدد الإصابات إلى 10.7 مليون إصابة و244 ألف حالة وفاة حتى الآن.

وجاءت الهند في المرتبة الثانية بعدد الإصابات لتسجل 8.7 مليون حالة إصابة.

وبالنسبة إلى البرازيل، فقد احتلت المرتبة الثانية بعدد الوفيات بعد الولايات المتحدة ليصل إلى 164 ألف وفاة.

إليكم في الإنفوغرافيك أعلاه نظرة على ترتيب الدول والمناطق الأكثر تضرراَ من فيروس كورونا من حيث عدد الإصابات والوفيات.