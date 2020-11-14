غازي عنتاب، تركيا (CNN)-- قالت مديرية صحة إدلب بشمال غرب سوريا، في بيان السبت، إن المحافظة سجلت زيادة قياسية قدرها 525 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الجمعة.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، قالت مديرية الصحة إن الأسرَة في وحدة العناية المركزة في المنطقة تم شغلها بنسبة 83٪.

ودعت منظمة الصحة العالمية بمنع وقوع "كارثة" من خلال تحمل مسؤولية "إنقاذ حياة 3 ملايين شخص في شمال غرب سوريا".

وسجلت سوريا حتى الآن ما مجموعه 23,829 حالة إصابة بفيروس كورونا بناءً على العدد التراكمي المُعلن من جانب السلطات الطبية المحلية في الشمال الشرقي والشمال الغربي ومناطق سيطرة النظام في البلاد.