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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أشادت السفارة الأمريكية في الجزائر، السبت، بدور الباحث الجزائري الدكتور سليم بوقومرح، الذي يشارك ضمن فريق شركة فايزر الخاص بتطوير لقاح مرشح ضد فيروس كورونا (كوفيد - 19).

ويشغل بوقومرح منصب مدير مساعد للأبحاث السريرية في تطوير اللقاحات في شركة الأدوية الأمريكية فايزر، وتخرج في جامعة الجزائر عام 1996، قبل قيامه بأبحاث ما بعد الدكتوراه في كلية هارفارد للطب، في وقت لاحق.

وأعلنت شركة فايزر وشريكتها الألمانية بيونتك، في 9 نوفمبر تشرين الثاني، أن المرحلة الثالثة للقاح كانت فعالة بنسبة تزيد عن 90٪ في الوقاية من عدوى كورونا.

وفي السطور التالية نتعرف على مزيد من المعلومات عن الباحث الجزائري الدكتور سليم بوقومرح:

- في بداية مسيرته، عمل في مستشفى مصطفى باشا الجامعي بالعاصمة الجزائر

- حصل على دكتوراه في الدراسات الطبية المتخصصة في علم الأحياء الدقيقة الطبية والجراثيم - 2001

- حصل على شهادة التدريب المتخصص في مجال علم الأحياء الدقيقة والسريرية الطبية من جامعة بواتييه الفرنسية - 2003

- حصل على درجة الدكتوراه المرموقة من المعهد الكندي للأبحاث الصحية بجامعة مونتريال (2003 - 2010).

- عمل في منصب مساعد ما بعد الدكتوراه في مركز أبحاث تابع لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا بسنغافورة (2010 - 2012)

- حصل على منحة مؤسسة دبي - هارفارد للأبحاث الطبية في كلية الطب بجامعة هارفارد (2014 - 2015)

- عمل كعالم باحث في جامعة مونتريال (2014 - 2015)

- يعمل في شركة فايزر منذ مايو أيار 2017

- كان يعيش في كندا منذ أوائل 2000 في مقاطعة كيبيك الناطقة بالفرنسية، حيث تعيش جالية كبيرة من أصل جزائري.

- حسب مواقع إخبارية محلية، ينحدر سليم بوقرموح من عائلة ناشطة في الجزائر. وهو نجل النائب السابق لجبهة القوى الاشتراكية مهند العربي بوقرموح.