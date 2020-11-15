لأول مرة بشكل علني.. ترامب يشير إلى أنه قد يقيل الدكتور فاوتشي بعد الانتخابات

"فيروس كورونا في كل مكان".. وفاوتشي يحذر: نسير في الاتجاه الخاطئ

الدكتور فاوتشي: أمريكا قد لا تعود للحياة الطبيعية حتى عام 2022

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—قال كبير خبراء الأمراض المعدية في أمريكا، الدكتور أنتوني فاوتشي، لمذيع CNN، جيك تابر، إن استجابة البلاد للوباء ستكون أفضل إذا سمح البيت الأبيض بالبدء في انتقال السلطة إلى فريق الرئيس المنتخب جو بايدن.

وقال فاوتشي في برنامج "حالة الاتحاد" على شبكة CNN: "بالطبع سيكون من الأفضل أن نبدأ العمل معهم".

وقال فاوتشي: "إنه مثل تمرير العصا في سباق. من المؤكد أنه سيجعل الأمور أكثر سلاسة إذا تمكنا من القيام بذلك".

وفاوتشي، موظف مدني محترف، مر بخمس فترات رئاسية. كان رئيسًا للمعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية منذ 1984 عندما كان الرئيس الأمريكي السابق رونالد ريغان في منصبه.

وأشاد فاوتشي أيضًا باختيار بايدن رون كلاين كرئيس لموظفي البيت الأبيض، مشيرًا إلى أنه عمل مع كلاين أثناء إدارة الرئيس السابق باراك أوباما عندما تم تكليف كلاين بتنسيق الاستجابة لفيروس إيبولا.

وقال فاوتشي "إنه اختيار ممتاز".

وأضاف فاوتشي: "لقد عملت عن كثب مع رون كلاين أثناء تفشي فيروس إيبولا... لقد كان رائعًا للغاية في حالة الإيبولا، حيث كان لدينا نهاية ناجحة للغاية مع الإيبولا".