ما الفرق بين لقاحي "مودرنا" و"فايزر"..وهل أحدهما أفضل من الآخر؟

دكتور أنتوني فاوتشي: نأمل أن يكون لقاح "مودرنا" فعالا بنسبة أكبر من 60٪

CNN تتحدث مع أول متطوعة أمريكية تلقت جرعة “مودرنا” لقاح كورونا في المرحلة الثالثة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يُعد لقاح "مودرنا" فعال ضد فيروس كورونا المستجد بنسبة 94.5%، وفقاً للبيانات المبكرة الصادرة عن الشركة الإثنين، ما يجعله ثاني لقاح يحقق معدل نجاح مرتفع.

وقال كبير الأمراض المعدية في البلاد، الدكتور أنتوني فاوتشي: "من الواضح أن هذه نتائج مشوقة للغاية".

واستمعت شركة "مودرنا" إلى نتائجها في مكالمة ظهر الأحد مع أعضاء مجلس مراقبة البيانات والسلامة، وهي لجنة مستقلة تحلل بيانات التجارب السريرية لشركة "مودرنا".

ومن المتوقع أن تبدأ عمليات التطعيم في النصف الثاني من ديسمبر/كانون الأول، بحسب ما ذكره فاوتشي.

ومن المتوقع أن يبدأ التطعيم للفئات المعرضة لمخاطر أعلى، وسيكون اللقاح متاحاً لبقية السكان في الربيع المقبل.

معدلات فعالية عالية بشكل غير متوقع

وتقول الشركة إنه لم يسبب لقاحها أي آثار جانبية خطيرة، وعانت نسبة صغيرة من الذين تلقوا اللقاح لأعراض مثل آلام الجسم، والصداع.

وتخطط "مودرنا" للتقدم بطلب إلى إدارة الغذاء والدواء الأمريكية للحصول على ترخيص من أجل اللقاح، بعد جمع المزيد من بيانات السلامة في وقت لاحق من هذا الشهر.

وفي البداية، لن يكون هناك ما يكفي للجميع، وستحصل المجموعات ذات الأولوية القصوى على اللقاح أولاً، وهي تشمل العاملين في مجال الرعاية الصحية، وكبار السن، والأشخاص الذين يعانون من حالات طبية موجودة مسبقاً.

ويعتقد فاوتشي أن بقية الأشخاص سيتمكنون من الحصول على اللقاح في نهاية أبريل/نيسان.

تقنية لقاح جديدة

ولدى لقاحات "مودرنا" وفايزر" نتائج مشابهة لأنها تستخدم التقنية ذاتها لتنشيط جهاز المناعة في الجسم.

وتقوم هذه اللقاحات بتوصيل الحمض النووي الريبوزي (RNA) أو "mRNA"، لصنع النتوءات التي تتواجد فوق فيروس كورونا.

وبمجرد حقنها، يصنع الجهاز المناعي أجساماً مضادة لتلك النتوءات.

وإذا تعرض الشخص الذي تم تطعيمه في وقت لاحق لفيروس كورونا، ستكون تلك الأجسام المضادة على أهبة الاستعداد لمهاجمة الفيروس.

ويتم إعطاء اللقاحين عبر جرعتين تفصل بينهما عدة أسابيع.

ما هي المزايا العملية للقاح "مودرنا"؟

ورغم أن هذين اللقاحين يتمتعان بسمات مشابهة من ناحية السلامة، والفعالية، إلا أن للقاح "مودرنا" ميزة عملية كبيرة مقارنةً بلقاح "فايزر".

ويجب الاحتفاظ بلقاح "فايزر" عند درجة 75 درجة مئوية تحت الصفر. ولا يوجد لقاح آخر في الولايات المتحدة يحتاج إلى أن يبقى بارداً إلى هذه الدرجة، ولا تحتوي مكاتب الأطباء والصيدليات على ثلاجات توفر درجة حرارة منخفضة إلى هذه الدرجة.

وأما لقاح "مودرنا"، فيمكن الاحتفاظ به عند درجة حرارة أقل من 20 درجة مئوية تحت الصفر.

ويتم بالاحتفاظ بلقاحات أخرى مثل لقاح الجدري المائي في درجة الحرارة ذاتها.

ويعني ذلك أنه يمكن الاحتفاظ بلقاح "مودرنا" في ثلاجة متاحة بسهولة في معظم مكاتب الأطباء والصيدليات، وفقاً لما قاله كبير المسؤولين الطبيين في "مودرنا"، تال زاكس.

وأعلنت الشركة الإثنين عن تمتع لقاحها بميزة أخرى، وهي إمكانية الاحتفاظ به في الثلاجة لمدة 30 يوماً، بينما يمكن الاحتفاظ بلقاح "فايزر" في الثلاجة لمدة 5 أيام فقط.