فعاليته تفوق 90%.. إليكم أهم الحقائق عن لقاح "فايزر" ضد كورونا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- جمعت شركة "فايزر" بيانات أمان كافية عن اللقاح الخاص بها ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وتستعد الشركة لتقديم طلب للحصول على إذن للاستخدام الطارئ من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، وفقاً لما ذكره الرئيس التنفيذي للشركة، ألبرت بورلا، الثلاثاء.

وإليكم الحقائق التي يجب عليكم معرفتها عن لقاح "فايزر":