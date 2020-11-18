دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- وجدت دراسة جديدة أن الحبة المتعددة غير المكلفة "بولي بيل"، يمكن أن تقلل من النوبات القلبية والسكتات الدماغية بنسبة تصل إلى 40٪.

ويعتقد بعض الباحثين في أمراض القلب، أن الحبة المتعددة غير المكلفة، جنبًا إلى جنب مع الأسبرين، يمكن أن تقلل من النوبات القلبية والسكتات الدماغية بنسبة تصل إلى 40٪، وفقًا لبحث جديد نُشر في مجلة "نيو إنجلاند" الطبية.

وقُدم البحث في الجلسات العلمية لجمعية القلب الأمريكية يوم الجمعة.

وتُعتبر الحبة المتعددة (Polypill) بمثابة دواء يجمع بين ثلاثة أدوية مختلفة لضغط الدم (أتينولول وراميبريل و "حبوب الماء" هيدروكلوروثيازيد) وعقار سيمفاستاتين الذي يخفض الكوليسترول. ويمكن تناول "بولي بيل" بمفردها أو مع الأسبرين.

وتُستخدم حبوب "بولي بيل" على نطاق واسع في أوروبا، ولكن لا يتم تسويقها أو استخدامها كثيرًا في الولايات المتحدة.

وضمت الدراسة أكثر من 5700 متطوع من جميع أنحاء العالم تابعهم الباحثون لما يقرب من خمس سنوات.

وبلغ عمر المتطوعين الذكور حوالي 50 عاماً أو أكثر، فيما بلغ عمر النساء 55 عاماً أو أكثر. وتم اعتبار أن جميع المتطوعين يعانون من خطر معتدل للإصابة بأمراض القلب، بسبب الظروف الأساسية مثل مرض السكري، أو ارتفاع ضغط الدم.

وقُسمت المجموعة إلى أشخاص تناولوا جرعة منخفضة من الأسبرين، أو الحبة المتعددة، أو الحبة المتعددة بالإضافة إلى الأسبرين، أو الدواء الوهمي.

وخفضت الحبة المتعددة مع الأسبرين مشاكل القلب والوفيات بنسبة 31٪، وجاءت بآثار جانبية قليلة. وشملت الآثار الجانبية الدوخة، أو انخفاض ضغط الدم. أما أولئك الذين استمروا في تناول الحبة دون انقطاع شهدوا انخفاضاً بنسبة 40٪ في خطر الإصابة بأمراض القلب.

وعانى حوالي 4٪ فقط في المجموعة التي تناولت الحبة المتعددة والأسبرين من مشكلة في القلب مثل السكتة الدماغية، أو النوبة القلبية، أو مشكلة قلبية أخرى، تتابعها هذه الدراسة أو ماتوا، مقارنة بنحو 6٪ ممن تناولوا الدواء الوهمي.

وتُعتبر نتائج هذه الدراسة مماثلة لأبحاث سابقة، إذ وجدت دراسة أجريت عام 2003 أن الحبة المتعددة (Polypill) يمكن أن تمنع 88٪ من النوبات القلبية و 80٪ من السكتات الدماغية.

أما أمراض القلب فهي السبب الأول للوفاة في الولايات المتحدة وتمثل ما يقرب من ربع الوفيات المسجلة.

وقال سالم يوسف، الباحث الرئيسي المشارك في الدراسة وأستاذ الطب بجامعة ماكماستر في كندا، ببيان: "يمكننا إنقاذ ملايين الأشخاص من الإصابة بأمراض القلب الخطيرة أو السكتة الدماغية كل عام بالاستخدام الفعال للحبة المتعددة والأسبرين".