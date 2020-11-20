دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال وزير الدول السعودي للشؤون الخارجية، عادل الجبير، إنه بلاده تعمل بشفافية في مواجهة فيروس كورونا، وأن أولوية المملكة كانت المحافظة على الأرواح.

وأضاف الجبير، في مقابلة قبيل قمة مجموعة العشرين المُنعقدة يومي السبت والأحد بالرياض، أنه دون انحياز "أمنح الجهود التي وفرتها المملكة علامة إيه + أو علامة امتياز".

وتابع الجبير: "ما تعلمناه خلال هذه الجائحة أننا معا يمكننا تحقيق أكثر بكثير مما سنحققه بشكل منفرد".

وأوضح أنه مجموعة العشرين ساهمت بنحو 20 مليار دولار للتوصل إلى لقاح، وأكثر من 11 تريليون دولار لتحقيق الاستقرار في المنظومتين المالية والاقتصادية العالمية، وتخصيص 230 مليون دولار لإعادة هيكلة ديون الدول الفقيرة، حسب قوله.

وأشار وزير الشؤون الخارجية السعودي إلى أن القمة ستركز على مجموعة من التحديات التي تواجه العالم "مثل الذكاء الاصطناعي وتوفير الوظائف".

وحتى يوم الجمعة، وصل إجمالي حالات فيروس كورونا المُسجلة في المملكة إلى 354 ألفاً و813 حالة مؤكدة، فيما بلغت حصيلة الوفيات الكلية 5745 حالة وفاة.

وفي الآونة الأخيرة، تسجل السعودية معدلات يومية منخفضة بالنسبة للإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا.