دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- في أقل من 10 أشهر، تسبب فيروس كورونا المستجد في قتل عدد كبير من الأشخاص مقارنة بحالات الانتحار والسكتات وحوادث السيارات التي تحدث جميعها معاً عادة خلال عام كامل.

يقول خبراء الصحة إنه إذا لم يكن الأمريكيون أكثر جدية بشأن ارتداء أقنعة الوجه وتفادي التجمعات، سيستمر معدل الوفيات في الارتفاع هذا الخريف والشتاء.

إليكم في الإنفوغرافيك أعلاه مقارنة عدد وفيات كورونا بعدد الوفيات الناجم عن أسباب أخرى في أمريكا.

حوادث السيارات

تسبب فيروس كورونا في مقتل 250 ألف شخص في الولايات المتحدة في أقل من 10 أشهر، وفقاً لبيانات من جامعة جونز هوبكنز.

وفي المتوسط، يموت 24,166 شخصاً كل عام في حوادث السيارات، بحسب بيانات من الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة.

وهذا يعني أن عدد الأشخاص الذين توفوا جراء كورونا هم أكثر بـ10 مرات على الأقل هذا العام، مقارنة بحوادث السيارات التي تحدث عادة خلال عام كامل.

الإنفلونزا وكوفيد-19

توفي بمعدل 42,200 شخص بسبب الإنفلونزا كل عام من 2014 إلى 2018، وفقاً لبيانات من المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

وفي أقل من 10 أشهر، وصلت وفيات كورونا إلى أكثر من 5 أضعاف متوسط وفيات الإنفلونزا السنوية.

حالات الانتحار وكوفيد-19

وتعد وفيات كورونا هي أكثر بـ5 أضعاف من أعداد الوفيات التي تحدث كل عام نتيجة الانتحار

وفي المتوسط، توفي 45,439 شخصاً بالانتحار من عام 2014 حتى عام 2018، وفقاً لبيانات مركز السيطرة على الأمراض.

أمراض القلب وكوفيد-19

تعد أمراض القلب هي السبب الرئيسي وراء حالات الوفاة في الولايات المتحدة الأمريكية. ووفقاً لبيانات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، يموت حوالي 670,595 شخصاً بسبب أمراض القلب كل عام.

ورغم أنه من غير المتوقع أن يتجاوز كوفيد-19 في عدد وفياته لأمراض القلب على مدار عام كامل، إلا أن الدكتور بيتر هوتيز، وهو عميد الطب المداري بكلية ”بايلور“ للطب قد أوضح أن عدد الوفيات اليومية من كورونا ربما يتجاوز قريباً معدل الوفيات اليومي من أمراض القلب.

السرطان وكوفيد-19

يعد السرطان هو السبب الرئيسي الثاني للوفاة في الولايات المتحدة، ومن غير المتوقع تغير ذلك هذا العام.

وفي المتوسط، يموت 612,725 شخصاً بسبب السرطان في الولايات المتحدة كل عام، وفقاً لبيانات مركز السيطرة على الأمراض.

السكتات وكوفيد-19

وفقاً لبيانات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، يموت حوالي 141،952 شخصاً في الولايات المتحدة بسبب السكتات كل عام.

وفي أقل من 10 أشهر، قتل فيروس كورونا حوالي ضعف عدد الأشخاص الذين تقتلهم السكتات بـ 1.8 مرة، خلال 12 شهراً.