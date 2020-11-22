علماء يكتشفون سلالة متحولة من فيروس كورونا في شمال نيفادا تختلف عن تلك الموجودة في أوروبا وبقية الولايات المتحدة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها "CDC" في إرشادات مُحدثة إن معظم حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد تنتشر عن طريق أشخاص ليس لديهم أعراض، ويُعد ذلك أحد الأسباب الرئيسية لأهمية استخدام الكمامات.

وقالت الوكالة إن "معظم إصابات SARS-CoV-2 تنتشر من قبل أشخاص دون أعراض".

وفي الإرشادات المنشورة الجمعة، تقدّر الوكالة أن أكثر من 50% من جميع الإصابات تنتقل من الأشخاص الذين لا يُظهرون أي أعراض، ويعني ذلك أن "نصف الإصابات الجديدة على الأقل تأتي من أشخاص لا يدركون على الأرجح أنهم يحملون العدوى للآخرين".

ووفقاً للوكالة، لا تطور نسبة 24% من الأشخاص الذين ينقلون الفيروس الأعراض أبداً، وتتكون نسبة الـ35% من أشخاص آخرين تظهر عليهم الأعراض لاحقاً، إضافةً إلى ذلك، تنقل نسبة 41% من الأشخاص العدوى للآخرين أثناء إصابتهم بالأعراض.

وتكون ذروة العدوى بعد 5 أيام من الإصابة، وفقاً لموقع المراكزر الأمريكية للسيطرة على الأمراض. ومع هذه الافتراضات، قد تنتقل نسبة 59% من العدوى بظل عدم ظهور أعراض، ولكن، يمكنها أن تتراوح بين 51% و70% إذا كان جزء العدوى الذي يحدث دون أعراض بين 24% و30%، وتتراوح ذروة العدوى بين 4 إلى 6 أيام.

وفي السابق، لم تحدد هذه المنظمة الصحية النسبة المئوية للعدوى التي تنتشر عن طريق الأشخاص الذين لا تظهر عليهم الأعراض.

وأضافت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن العدوى تنتشر خلال التعرض للرذاذ التنفسي الذي يطلقه المصابون عند التنفس، والتحدث، والسعال، والعطس، أو حتى الغناء.

وأشارت الوكالة أيضاً إلى أن الأشخاص يطلقون المزيد من القطرات عند التحدث أو الغناء بصوت أعلى، أو عند بذل جهد أكبر.

وقالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن الدراسات تُظهر عدم ظهور الأعراض أبداً لدى 40% إلى 45% من الأشخاص المصابين بالعدوى، و"بين الأشخاص الذين يصابون بمرض مصحوب بأعراض، يبلغ خطر انتقال العدوى ذروته في الأيام التي تسبق ظهور الأعراض مباشرة، ولعدة أيام بعد ذلك".

وبناءً على ذلك، يبلغ عدد الإصابات المنقولة ذروته عندما تصل مستويات الفيروس إلى ذروتها.

ولذلك، ينشر الأشخاص الفيروس عندما لا يدركون أن لديهم إصابة به، ويمكن للكمامات منع هذا الانتشار.

ويمكن للكمامات القماشية منع الأشخاص من إطلاق كتل المخاط واللعاب التي تحمل الفيروس.