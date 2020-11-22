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(CNN Health)-- كسرت الولايات المتحدة الأمريكية حاجز 12 مليون حالة إصابة بفيروس كورونا، السبت، حسب بيانات جامعة جونز هوبكنز.

وكان هناك ما لا يقل عن12,019,960 حالة إصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة، وتوفي ما لا يقل عن 255,414 شخصًا بسبب الوباء.

يأتي هذا في وقت واصلت الولايات المتحدة تسجيل أكثر من 100 ألف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا لليوم الـ19 يومًا على التوالي.

وسجلت جامعة جونز هوبكنز أول حالة إصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة في 21 يناير كانون الثاني.

وبعد 98 يومًا، في 28 أبريل نيسان، سجلت الولايات المتحدة أول مليون حالة

وبعد 44 يومًا، في 11 يونيو حزيران، سجلت 2 مليون حالة

بعد 27 يومًا، في 8 يوليو تموز، سجلت 3 ملايين حالة

بعد 15 يومًا، في 23 يوليو تموز، سجلت 4 ملايين حالة

بعد 17 يومًا، في 9 أغسطس آب، سجلت 5 ملايين حالة

بعد 22 يومًا، في 31 أغسطس آب، سجلت 6 ملايين حالة

بعد 25 يومًا، في 25 سبتمبر أيلول، سجلت 7 ملايين حالة

بعد 21 يومًا في 16 أكتوبر تشرين الأول، سجلت 8 ملايين حالة

بعد 14 يومًا، في 30 أكتوبر تشرين الأول، سجلت 9 ملايين حالة

بعد 10 أيام، في 9 نوفمبر تشرين الثاني، سجلت 10 ملايين حالة

بعد 6 أيام، في 15 نوفمبر تشرين الثاني، سجلت 11 مليون حالة

بعد 6 أيام في 21 نوفمبر تشرين الثاني، سجلت أمريكا 12 مليون حالة

وأبلغت عشر دول أخرى في العالم عن أكثر من مليون حالة كورونا، وهي:

الهند لديها أكثر من 9 ملايين حالة إجمالية

يوجد في البرازيل أكثر من 6 ملايين حالة إجمالية

يوجد في فرنسا وروسيا أكثر من مليوني حالة

يوجد في إسبانيا والمملكة المتحدة والأرجنتين وإيطاليا وكولومبيا والمكسيك أكثر من مليون حالة إجمالية لكل منها