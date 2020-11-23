هذه الأعراض التي عانت منها مشاركة في لقاح "أسترازينيكا" قبل توقفه مؤقتاً

استئناف التجارب على لقاح أكسفورد الخاص بكورونا في بريطانيا بعد توقف مؤقت

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلنت شركة الأدوية "أسترازينكا"، يوم الإثنين، أن لقاحها التجريبي ضد فيروس كورونا، أظهر متوسط فعالية بنسبة 70% خلال تجارب واسعة النطاق. وتُعتبر هذه البيانات الأحدث من بين العديد من تجارب اللقاحات في جميع أنحاء العالم والتي نُشرت نتائجها خلال هذا الشهر.

وأظهر اللقاح، الذي طُور بالتعاون مع جامعة أكسفورد، فعالية بنسبة 90% في نظام إعطاء جرعة واحدة، وفعالية نسبتها 62% في نظام علاجي آخر.

وبذلك، أعلنت شركة "أسترا زينكا" أن متوسط فعالية لقاحها يصل إلى نسبة 70%.

وأوضحت الشركة في بيان صحفي أن لقاحها كان "فعالاً للغاية في الوقاية من كوفيد-19"، ولم يتم الإبلاغ عن أي حالات دخول إلى المستشفى أو حالات خطيرة من المرض من قبل المشاركين الذين يتلقون اللقاح.

وشمل التحليل المؤقت مشاركة 131 حالة مصابة بـ"كوفيد-19"، وفقاً للبيان.

ويأتي ذلك بعد إعلان شركة "مودرنا" في وقت سابق من هذا الشهر أن لقاحها فعال بنسبة 94.5% ضد فيروس كورونا، كما أعلنت شركة "فايزر" أن لقاحها ضد كورونا فعال بنسبة 95%.